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Сила отцовской любви: китаец объехал всю страну в поисках сына и нашел его только через 24 года

14 июля 2021, 04:23

На основе этой истории в 2015 году даже сняли фильм.

Родители встретились с сыном после 24 лет разлуки / Скриншот из видео

В китайской провинции Шаньдун в 1997 году торговцы людьми похитили 2-летнего мальчика. Его отец 51-летний Гуо Гангтанг проехал на мотоцикле по всей стране более 500 тысяч километров, чтобы найти сына. На основе этой истории в 2015 году даже сняли фильм.

За период изнурительных поисков он ломал кости в ДТП, сталкивался с грабителями и повредил десять мотоциклов, рассказывает BBC. На поиски он тратил все сбережения. Иногда он просил милостыню на улицах и спал в коробках.

За это время китаец стал известным членом организаций пропавших без вести в Китае и помог семи родителям воссоединиться с похищенными детьми. Однако со своим сыном он встретился только в этом году, когда полиция смогла идентифицировать личность уже взрослого мужчины с помощью ДНК-теста. Позже нашли подозреваемых в преступлении. Их задержали.

По словам полиции, 2-летнего на тот момент сына Гуо Гангтанга забрала с улицы женщина по фамилии Тан, которая отвела его на автобусную остановку, где ее ждал сообщник. Затем пара села на междугородний автобус в соседнюю провинцию Хэнань, где и продала ребенка. С тех пор он жил в этой провинции: ходил в школу, потом окончил университет и стал учителем.

Встреча родителей с сыном после 24 лет разлуки была невероятно эмоциональной. Теперь мать и отец стараются как можно больше узнать о жизни своего ребенка и проводят рядом с ним почти все время.

Похищение детей в Китае очень распространенная история - каждый год там похищают 20 тысяч детей. В основном их отдают на усыновление как на территории страны, так и за рубежом.

пропавшие новости Китая
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