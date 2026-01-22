Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

За нежной формой снежинок стоит сложный процесс кристаллизации водяного пара, который зависит от температуры и влажности воздуха.

Снежинки образуются в результате замерзания микроскопических капель воды в переохлажденном облаке, они бывают разных размеров и форм. Каждая отдельная снежинка почти уникальна по своей структуре и не повторяется.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что чаще всего снег выпадает из слоисто-дождевых облаков, а также высокослоистых, слоисто-кучевых и слоистых облаков. Об этом сообщает Суспільне.

Как образуются снежинки

Образование снежинок начинается высоко в атмосфере, где температура может опускаться до десятков градусов ниже нуля. Водяной пар, который находится в воздухе даже при -40 °C, не всегда сразу превращается в лед. Для этого ему нужна опора — микроскопические частицы, называемые ядрами кристаллизации. Это может быть пыль, пыльца растений, морская соль или уже существующие кристаллы льда. Именно на этих частичках формируется первый кристаллик, который впоследствии разрастается в сложную структуру.

Как образуется уникальная форма снежинок

Форму будущей снежинки определяют условия окружающей среды - температура, влажность и атмосферное давление. Поэтому во время одного снегопада можно увидеть десятки различных типов кристаллов. Ученые описали более 135 вариантов их форм, но все они имеют общую черту - шестиугольную симметрию. Это объясняется особенностями молекулы воды: атомы располагаются так, что при замерзании образуют именно шестиугольную решетку.

Обычно диаметр снежинки составляет около пяти миллиметров, а вес - примерно 0,004 грамма. Из-за низкой плотности они падают на землю очень медленно - менее чем один километр в час. Именно поэтому снегопад выглядит таким легким и плавным. В кубическом метре снега может содержаться около 350 миллионов отдельных снежинок, что еще раз подчеркивает масштабность этого природного явления.

Почему не существует снежинок одинаковой формы

Чаще всего снег образуется в слоисто-дождевых, высокослоистых, слоисто-кучевых и слоистых облаках. Там, на большой высоте, при низких температурах и высокой влажности, происходит процесс кристаллизации. Каждая снежинка является результатом уникального сочетания условий, которые никогда не повторяются полностью. Именно поэтому не существует двух одинаковых снежинок: каждая имеет свой путь формирования, что отражается в ее неповторимой форме.

