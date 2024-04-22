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Чем нельзя мыть паркет: 3 популярные средства, которые убивают покрытие

Сергей Кущ
22 апреля 2024, 11:53
Эксперт рассказал о том, какие методы чистки ни в коем случае нельзя использовать для полов из твердых пород дерева.
Чем нельзя мыть паркет
Чем нельзя мыть паркет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Полы из твердых пород дерева часто являются отличным вариантом для домов, поскольку они прочны, долговечны и экономичны. Однако полы из паркета требуют особого ухода и внимания и не поддаются чистке, как другие виды напольных покрытий.

Дэвид Чепмен, основатель компании Ultimate Mats, производящей коврики с логотипом на заказ, рассказал о том, какие методы чистки ни в коем случае нельзя использовать для полов из твердых пород дерева, пишет express.

Эксперт пояснил, что некоторые методы чистки могут повредить деревянные полы и даже полностью их испортить.

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"При сохранении естественной красоты негерметичных полов из твердых пород дерева необходимо соблюдать надлежащий уход и использовать соответствующие методы, чтобы избежать их повреждения. При правильном уходе полы из твердых пород дерева будут долговечными и придадут дому деревенский шарм на несколько поколений вперед", отметил он.

Что нужно знать об Express.co.uk

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Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Избегайте агрессивных химикатов

Негерметичные полы из твердой древесины не следует мыть с использованием агрессивных химических средств, поскольку они лишают твердую древесину ее натуральных масел, что может привести к ее повреждению.

Вместо этого используйте теплую воду и мыло для мытья посуды, протирая шваброй или тряпкой. Отбеливателя и аммиака следует избегать, так как они могут обесцветить пол.

Не используйте мокрые тряпки или швабры, так как пол из твердых пород дерева может впитывать влагу.

Пароочистители

Пароочистители не следует использовать на негерметичных полах из твердых пород дерева, поскольку избыток пара, тепла и влаги может привести к разбуханию и деформации древесины.

Уксус

Уксус стал популярным средством для чистки накипи, чайников, духовок и стиральных машин благодаря своей способности разлагать грязь и копоть и нейтрализовать неприятные запахи.

Однако не рекомендуется чистить уксусом негерметичную древесину твердых пород, так как кислота может впитаться в древесину, что приведет к образованию трещин.

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