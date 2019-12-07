Дипломат рассказал, как Украину обманули с Будапештским меморандумом

США делали всё, чтобы выхолостить юридическое содержание Будапештского меморандума.

Изначальный текст Будапештского меморандума значительно отличался от версии, подписанной лидерами стран, заявил один из участников переговоров, украинский дипломат Александр Чалый.

По его словам, украинская делегация пыталась придать тексту документа характер международно-правового договора с ратификацией парламентами стран-подписантов.

"Мы прописывали очень жесткие, конкретные пункты. Это был документ, сравнимый с межгосударственным договором о взаимной помощи в случае агрессии", - рассказал он в интервью на Ukrlife.tv.

В то же время дипломат подчеркнул, что США делали всё возможное, чтобы выхолостить юридическое содержание Будапештского меморандума.

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"Позиция России была более нейтральной. Тот документ, который мы получили – это был возможный предел компромисса", - добавил Чалый.

Напомним, ранее у Зеленского заговорили о втором "Будапештском меморандуме".