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Новым послом Украины в Германии может стать Алексей Макеев: что о нем известно

23 июля 2022, 19:44

Официально сообщить немецкую сторону о назначении Макеева могут ориентировочно через две недели.

Алексей Макеев, посол в Германии
Новым послом в Германии может стать Алексей Макеев / фото Facebook Макеева

По информации немецкого издания RTL, новым послом Украины в Германии вместо уволенного недавно Андрея Мельника может быть назначен Алексей Макеев.

По сообщению журналистов и Европеской правды, Алексей Макеев возглавит украинское посольство в Германии. Официально сообщить немецкую сторону о назначении Макеева могут ориентировочно через две недели.

Кто такой Алексей Макеев

Алексей Макеев сейчас является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в том числе в Берлине и Берне.

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Мельник освобожден от должности посла в ФРГ и может стать замглавой МИД

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Андрея Мельника от должности посла в Германии.

Немецкое издание Bild еще 4 июля сообщало, что Мельник может покинуть должность посла в ФРГ. По данным газеты, работу дипломата высоко оценивают в Киеве, а Зеленский предложил ему стать заместителем министра иностранных дел.

Критика послом Мельником политики Германии

В конце марта посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что после полномасштабного нападения России немецкий министр финансов Кристиан Линднер сказал ему в разговоре, что украинскому государству "осталось несколько часов".

По словам Мельника, Линднер вежливо улыбался, вероятно, полагая, что захват страны якобы уже решенное дело. При этом, как говорил украинский дипломат, Линднер счел бессмысленными поставки оружия Киеву или отключение Москвы от SWIFT.

Украинский дипломат подчеркнул, что разговор стал для него нокаутом, после чего "слезы просто текли по лицу".

В июне Мельник раскритиковал политику Германии в последние десятилетия, в результате которой, по его мнению, Россия смогла начать самую кровавую с 1945 года войну в Европе. Как заявил украинский дипломат, ФРГ почти обхаживала Путина, а Берлин всегда оказывал ему поддержку.

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