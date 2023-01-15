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Генсек НАТО оценил риск применения Россией ядерного оружия против Украины

15 января 2023, 23:50
Столтенберг подчеркнул, что Китай и другие страны послали России сигнал, что ядерное оружие не должно быть использовано.
Генсек НАТО оценил риск применения Россией ядерного оружия против Украины
Столтенберг оценил риск применения Россией ядерного оружия против Украины / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, вероятность того, что он решится на удар все еще остается низкой. Об этом Столтенберг сообщил в интервью Handelsblatt.

Так, комментируя риск ядерной эскалации, на которую неоднократно обращал внимание канцлер Германии Олаф Шольц, Столтенберг сказал: "Риск применения ядерного оружия низкий".

По его словам, Китай и другие страны прислали России сигнал, что ядерное оружие не должно быть использовано.

В то же время Столтенберг высказался за критическую оценку китайских инвестиций: "Мы не должны повторить ошибку, которую мы сделали с российским газом. Слишком большая зависимость от авторитарного режима в вопросах поставки сырья или критически важных товаров делает нас уязвимыми".

Ядерный шантаж со стороны РФ

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно украинский дипломат Владимир Ельченко сообщил, что у Соединенных Штатов Америки есть инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда РФ даст некоторое тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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