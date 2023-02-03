"Путин готов к сотням тысяч жертв": РФ уже потеряла 200 тыс. оккупантов убитыми и ранеными – NYT

Россия за 11 месяцев войны против Украины потеряла в 8 раз больше своих военных, чем США за два десятилетия войны в Афганистане. Но Путина это не остановит.

РФ уже потеряла 200 тыс. оккупантов убитыми и ранеными/ Facebook, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия от начала полномасштабного вторжения уже потеряла в Украине около 200 тысяч своих военных убитыми и ранеными.

Об этом говорится в авторской статье американского издания The New York Times. Отмечается, что о таких данных говорят американские и другие западные официальные лица.

Такие потери страны-оккупанта только за 11 месяцев уже в восемь раз превышают потери США, которые она понесла за два десятилетия войны в Афганистане.

Наибольшие потери РФ понесла в боях за Бахмут и Соледар.

Однако большое количество потерь среди военных вряд ли сдержит российского диктатора Владимира Путина от дальнейших военных действий, пишет издание. Такие жертвы не станут сдерживающим фактором для военных целей главы Кремля.

"Война ведется вроде борьбы, с которой страна столкнулась во время Второй мировой войны, когда погибло более 8 млн советских солдат. Путин готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее количество жертв может подорвать его политическую поддержку", – отмечается в публикации.

Потери российских оккупантов в Украине

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 февраля российские оккупанты уже потеряли в Украине погибшими около 129 870 военных.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты возобновили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ – нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта. Российское наступление к апрелю 2023 года, скорее всего, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей.

Напомним, российский политолог Дмитрий Орешкин выразил мнение, что после окончательного поражения России в войне российский диктатор Владимир Путин потеряет не только власть, но и жизнь. Поэтому он так отчаянно бросает на смерть своих военных, чтобы одержать хоть какие-то победы.

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