"Это конец войне": Жданов назвал главное направление для контрнаступления ВСУ

Также военный эксперт подчеркнул, что целостность Украины на сегодняшний день оспорить не может никто.

ВСУ, Жданов / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот YouTube

Освобождение Крыма – это конец войне, потому что дальше война просто теряет смысл. Полуостров может стать первостепенной задачей в плане проведения контрнаступления.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Обозревателю отметил, что ВСУ могут начать контрнаступление на Крым, а не на Донбасс.

Также он подчеркнул, что целостность Украины на сегодняшний день оспорить не может никто, а заявление о том, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым в ближайшем будущем не соответствует действительности.

"Что касается американских политиков, то они высказывают свои предположения на основе каких-то своих данных. Но данные настолько разношерстные, что даже западные спецслужбы признают: иногда и они ошибаются в разведданных относительно ситуации на линии фронта, ситуации в Украине, в России или вокруг наших стран. Ни у кого нет стопроцентной гарантии, что информация верна", - подчеркнул Жданов.

Перспективы освобождения Крыма

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов спрогнозировал, как дальше могут развиваться события в войне в Украине. Он отмечает, что украинские военные могут остановить новое наступление оккупантов, которое планирует Путин. До Крыма они могут дойти после того, как освободят Донбасс и южные области нашего государства.

Вам может быть интересно: