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Нет там красной кнопки: военный эксперт развеял мифы о "ядерном чемоданчике" Путина

26 июня 2022, 19:32

Военный эксперт Олег Жданов детально рассказал о содержимом путинского "ядерного чемоданчика" и описал четкий механизм его боевого задействования.

Путин, взрыв
Военный эксперт развеял мифы о "ядерном чемоданчике" Путина/ коллаж ua.depositphotos.com

Известный военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов решил разоблачить заблуждение многих украинцев о том, что в "ядерном чемоданчике" российского диктатора Путина, который носит за ним один из охранников, находится "красная кнопка" для запуска ракет с ядерными боеголовками. В выпуске своего Youtube-блога специалист отметил, что в таком чемодане размещается сейф с кодами.

Чемодан закрыт специальным замком, который срабатывает по дактилоскопии (или сетчатка глаза, или отпечаток пальца, или все вместе). Когда открывают чемоданчик, то открывают сейф, говори Жданов. Далее нужно код. Код выдается, прикладывается к распоряжению и дальше идет уже по команде вниз. На каждом этапе этот код сверяется и к нему добавляется какая-то часть.

"В конечном итоге на пусковой установке, когда вводят этот код, разблокируется либо рубка оператора, в которой находятся "красная кнопка" — поворачивается ключ и нажатием на кнопку "Пуск" (она не такая, как мы представляем, там небольшая кнопка) — и ракета уходит со стартовой позиции. Такая вот процедура ", — подытожил Жданов.

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У России нужно забрать ядерное оружие

Как говорил секретарь СНБО Алексей Данилов, с территории России следует убрать оружие, в том числе и ядерное. Опасно оставлять вооруженной страну, которая не уважает международные правила и установленные нормы. Существует риск появления "другого Путина".

"Это очень-очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, то, поверьте, я уже говорил, их там чертовски много желающих стать Путиным", - объяснил секретарь СНБО.

Позднее в авторитетном издании The New York Times писали, что на Западе идут споры по поводу завершения войны РФ против Украины. Как полагают в США, Россию следует исключить из всех мировых процессов. Однако некоторые страны ЕС боятся Путина. Подчеркивается, что особое значение в ситуации с войной будет иметь мнение президента Зеленского и союзников Киева в западном мире.
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Автор: Егор Бунин
новости России ядерное оружие
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