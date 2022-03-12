В ГУР заявили, что полностью знают о планах Москвы

Украине известны планы России

Украина знает о всех планах России по захвату ее территории. Известно, что продолжать войну уже хотят только президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

"Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, любые попытки захватить Украину военным путем, они провалятся", - сообщил глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Укринформ, обнародованном в пятницу, 11 марта.

Читайте также"В элитах зреет желание избавиться от нынешнего хозяина Кремля": Гудков рассказал о настроении в РФПо его словам, 18 вражеских батальонно-тактических групп полностью утратили свою боеспособность, а еще 13 полностью уничтожены.

"31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически утратила боеспособность. Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было", - добавил Буданов.

Напомним, военные страны-агрессора, которые ныне утверждают, что думали об учениях, когда незаконно пересекали границу с Украиной, знали о предстоящем вторжении в Украину еще в январе текущего года. А непосредственное боевое распоряжение о нанесении ударов по украинским населенным пунктам они получили вечером накануне вторжения.

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