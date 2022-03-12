"В элитах зреет желание избавиться от нынешнего хозяина Кремля": Гудков рассказал о настроении в РФ

Владимир Путин / Reuters

Бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков рассказал о настроениях среди российских элит и о том, как президент РФ Владимир Путин спасается от физической ликвидации со стороны.

"В элитах, вероятно, зреет желание избавиться от нынешнего хозяина Кремля. Часть верхушки – она же и войну начала – уже сожгла мосты, ей уже нечего терять. Часть – в ужасе, конечно, находится. Там есть другое слово: на "а" начинается, на "е" заканчивается, "х" посредине – вот они все в этом состоянии находятся. И они действительно хотели бы, наверное, сместить Путина. А теперь мы задаем вам простой вопрос. Вам, Байдену, Макрону, Джонсону и всей европейской верхушке: а вы можете это сделать?" - сказал он в эфире "Украина 24".

Гудков убежден, что никто ни вне РФ, ни внутри ее сейчас не может ликвидировать Путина.

"По моей оценке, это невозможно. Потому что Путин прекрасно это понимает. И то, что он даже с Шойгу и Лавровым встречается за столом на расстоянии 8-9 метров – об этом говорит: я сильно сомневаюсь, что он боится, что они на него начихают ковидом. Очень сильно сомневаюсь, что именно в этом заключается его страх", - считает он.

Также, по словам Гудкова, после войны в Грузии в 2008-м году Путин, опасаясь мести за убийства ни в чем не повинных граждан, удвоил свою охрану и существенно усилил меры безопасности.

"Тогда даже депутатов перед встречей с президентом РФ прогоняли через 5 кордонов безопасности, их, по выражению Гудкова, "шмонали жестко". Что сейчас творится – я даже представить не могу. Поэтому "хотеть" и "мочь" – это, к сожалению, разные вещи", – подчеркнул Гудков.

Читайте такжеПерехвачен план РФ по установлению контроля над УкраинойПо его словам, в то время, когда среди граждан РФ поддержка действий Путина действительно высока, то элиты все понимают и желали бы избавиться от действующего президента.

"Сегодня Путина поддерживает, грубо говоря, быдломасса, которая достаточно многочисленна. Но элиты все понимают. Там как раз поддержка Путина – совершенно иная. Если простые, оболваненные, зомбированные граждане поддерживают политику Кремля на уровне 69-70 %, то среди элит соотношение составляет 80 к 20%, где 80% – категорически против. Но эти 80% ничего не могут сделать", – добавил Гудков.

Напомним, военные страны-агрессора, которые ныне утверждают, что думали об учениях, когда незаконно пересекали границу с Украиной, знали о предстоящем вторжении в Украину еще в январе текущего года. А непосредственное боевое распоряжение о нанесении ударов по украинским населенным пунктам они получили вечером накануне вторжения.

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