В Энергоатоме рассказали, для чего россияне обстреливают Запорожскую АЭС

Зачем россияне обстреливают ЗАЭС / Коллаж Википедия, УНИАН

В субботу, 6 августа, россияне полным ходом обстреливают Запорожскую АЭС из артиллерии для того, чтобы повредить все линии электропередач и обесточить юг страны, говорится в заявлении Энергоатома.

По информации компании, такими действиями Россия перешла к сценарию разрушений, создания ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому, по мнению Энергоатома, обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся.

"Помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных из крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации. Необходимо вернуть ЗАЭС статус мирного гражданского объекта, которым она была до российского вторжения", - настаивают в Энергоатоме.

В том случае, если этого не сделать сейчас, РФ реализует свой план по превращению ЗАЭС в "военную базу ядерных террористов".

"Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - заявляют в предприятии.

В план РФ, кроме разрушения инфраструктуры ЗАЭС, входит дальнейшее полное обесточивание станции с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока.

Обстоятельства усложняет размещение оккупантами своей военной техники с оружием и взрывчаткой в машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является по сути минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами. Также не стоит забывать о минировании береговой линии ЗАЭС за линией пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища.

"Вскоре это все с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой почувствует не только Украина, но и вся Европа", - заявляет Энергоатом.

Запорожская АЭС может быть заминирована

Мэр города Энергодар, возле которого расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что россияне прячут между энергоблоками тяжелое оружие. Также, по его словам, АЭС может быть заминирована и там могут готовиться различные провокационные действия. Об этом Орлов сказал в эфире телемарафона.

"Они прячут тяжелое оружие, то есть ракетные системы залпового огня, между энергоблоков. То есть они немного отходят и обстреливают противоположную сторону Днепра, город Никополь, Марганец и Запорожское направление. А потом прячут эти системы между энергоблоками", – отметил он.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

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