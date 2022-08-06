УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Энергоатоме рассказали, для чего россияне обстреливают Запорожскую АЭС

6 августа 2022, 21:42

Такими действиями Россия перешла к сценарию разрушений, создания ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС.

Запорожская АЭС, российские военные
Зачем россияне обстреливают ЗАЭС / Коллаж Википедия, УНИАН

В субботу, 6 августа, россияне полным ходом обстреливают Запорожскую АЭС из артиллерии для того, чтобы повредить все линии электропередач и обесточить юг страны, говорится в заявлении Энергоатома.

По информации компании, такими действиями Россия перешла к сценарию разрушений, создания ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому, по мнению Энергоатома, обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся.

"Помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных из крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации. Необходимо вернуть ЗАЭС статус мирного гражданского объекта, которым она была до российского вторжения", - настаивают в Энергоатоме.

В том случае, если этого не сделать сейчас, РФ реализует свой план по превращению ЗАЭС в "военную базу ядерных террористов".

"Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - заявляют в предприятии.

В план РФ, кроме разрушения инфраструктуры ЗАЭС, входит дальнейшее полное обесточивание станции с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока.

Обстоятельства усложняет размещение оккупантами своей военной техники с оружием и взрывчаткой в машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является по сути минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами. Также не стоит забывать о минировании береговой линии ЗАЭС за линией пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища.

"Вскоре это все с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой почувствует не только Украина, но и вся Европа", - заявляет Энергоатом.

Запорожская АЭС может быть заминирована

Мэр города Энергодар, возле которого расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что россияне прячут между энергоблоками тяжелое оружие. Также, по его словам, АЭС может быть заминирована и там могут готовиться различные провокационные действия. Об этом Орлов сказал в эфире телемарафона.

"Они прячут тяжелое оружие, то есть ракетные системы залпового огня, между энергоблоков. То есть они немного отходят и обстреливают противоположную сторону Днепра, город Никополь, Марганец и Запорожское направление. А потом прячут эти системы между энергоблоками", – отметил он.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

Читайте также:

война в Украине Энергоатом МАГАТЭ Энергодар новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:00

В Украину рано ворвется осень и будет заливать дождями: синоптики назвали даты холодного циклона

21:42

В Энергоатоме рассказали, для чего россияне обстреливают Запорожскую АЭСВидео

21:41

Новые взрывы в Энергодаре: в мэрии предупредили, что может произойти неуправляемая ядерная катастрофаВидео

21:20

В МИД Эстонии озвучили главную цель Путина в Украине и придумали, как его остановитьВидео

21:04

"Он вдохновил меня": принц Гарри позвонил парамедику Тайре после ее освобождения из плена

Реклама
20:45

Обалденная закуска: самые вкусные огурцы на зиму - простой рецептВидео

20:41

Самосуд над пленными в Мариуполе: враг хочет запугать украинцев - разведкаВидео

20:30

Гороскоп на завтра, 7 августа 2022: Овнам – сплетни, Весам – плохие предчувствия, Водолеям – переездВидео

20:10

Гудит и неприятно пахнет: 5 основных причин, почему холодильник часто ломается и как убрать запахВидео

20:10

Приметы на 8 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньгиВидео

20:09

Маленькая Ева получила самый долгожданный подарок от папы-бойца ВСУ

19:28

"Почему колени разъезжаются?": Волочкова стала посмешищем во время встречи с пропагандистами

19:23

Самое вкусное ароматное яблочное варенье: 2 простых рецептаВидео

19:00

Успокойтесь, Эрдоган понимает, что Россия проиграетмнение

18:56

Взорвали Сеть: Лео с Ирпеня вместе с папой перепели легендарных "Воинов света"

18:50

День Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки воинам

18:44

Приметы на 7 августа: 3 вещи, которые нельзя делать в день святой АнныВидео

18:32

"РФ будет договариваться с Украиной, начнется торговля": Эйдман рассказал о деоккупации КрымаВидео

18:27

Как понять, готов ли ребенок идти в первый класс и как правильно его подготовить

18:26

"Приказ отдал лично Путин": эксперт объяснил, как и почему в Кремле решили убить пленных в ЕленовкеВидео

Реклама
17:35

Как быстро высушить одежду после стирки: 3 простых эффективных способа

17:30

Умер коллаборант, которого подстрелили партизаны в Новой КаховкеВидео

17:02

Северная Македония передаст ВСУ 4 штурмовика, купленные в Украине в 2001 годуВидео

17:00

Жена Тищенко возмущается из-за "желтухи"

16:54

Украинец убил знакомого за поддержку российских оккупантов

16:53

"Мариупольской трагедии могло бы не быть": в Польше заявили, что город можно было бы спастиВидео

16:31

Морпехи "покрошили" оккупантов РФ на двух направлениях: враг считает потериВидео

16:10

"Я ей говорю: "Ты сошла с ума": Сумская рассказала о своем последнем разговоре с Егоровой

16:03

Киркоров откровенно признался, почему его бросила Алла Пугачева

15:48

У Эрдогана предложили договариваться с Путиным для завершения войны в УкраинеВидео

15:40

В Виннице женщина забрала игрушки с места гибели детей от российских ракетВидео

15:17

5 способов почистить белые кроссовки, чтобы они выглядели как новые

15:15

Украину накроют грозы и град: синоптики назвали областиВидео

15:01

Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

14:58

Собирают клетки для пленных: в Мариуполе оккупанты готовят самосуд над защитниками УкраиныВидео

14:46

"Чудом не взлетела на воздух": оккупанты серьезно повредили Запорожскую АЭС, есть риск выброса радиацииВидео

14:32

"Владеет оружием": Сумская рассказала, пойдет ли ее муж воевать

14:29

"Защиты у России нет": Черник рассказал, как на ходе войны отразятся поставки HIMARS и MARS-2

14:23

Обещал дойти до Киева и сделать фото: ВСУ уничтожили хвастливого оккупанта РФВидео

14:13

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в ТурцииВидео

Реклама
14:07

"Ракета, бомба, петарда": Наташа Королева развлекаеться с мамой, пока на их родине идет война

13:54

До поражения России в войне остались не годы, а месяцы – Игорь ЭйдманВидео

13:28

В Новой Каховке подстрелили зама гауляйтера: коллаборант Гура в больнице с ранениямиВидео

13:00

Огненный "привет" оккупантам: в Бердянске прогремел взрыв у здания полицииВидео

12:51

"Смесь Билык, Повалий, Байрак и травести Монро": Камалия смутила поклонников макияжем в новом клипеВидео

12:43

"Бросил жену и коня, и поехал в Украину": ВСУ ликвидировали оккупанта-казакаВидео

12:24

"Зачем разворачиваешь украинский флаг?": Соседов набросился на Вайкуле

12:24

Россиянка в Эстонии поплатилась за "наезд" на беженцев из Украины: ее уволили и депортировалиФотоВидео

12:17

"Угроза есть": эксперт объяснил, есть ли риск наступления на Николаев и ОдессуВидео

11:49

Россия хочет окружить Николаев: оккупанты стянули 25 тысяч военных на юг Украины - The TimesВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять