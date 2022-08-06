"Он вдохновил меня": принц Гарри позвонил парамедику Тайре после ее освобождения из плена

Гринц Гарри позвонил парамедику Тайри после ее освобождения из плена/ Думская, Instagram

Парамедик Юлия Паевская (Тайра) рассказала, что после ее освобождения из плена российских оккупантов ей позвонил принц Гарри. Это произошло примерно через неделю после того, как фельдшер-доброволец вернулась домой.

Она отметила, что принц Гарри очень поддержал ее и вдохновил не сдаваться и продолжать борьбу. Об этом Тайра рассказала в интервью The Telegraph.

"Он просто вдохновил меня продолжать борьбу. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас. И что семья Invictus Games всегда заботится о своих членах", – сказала Тайра.

Паевская стала фельдшером и пошла служить парамедиком-добровольцем в 2014 году. К этому времени она оказала помощь 500 украинским военным на Донбассе. Также она постоянно занималась подготовкой парамедиков-новичков и передала свои знания уже около 8000 людей.

Полномасштабная война застала ее на линии фронта в Мариуполе. Позже она попала в плен к русским оккупантам.

Тайра рассказывает, что в плену русские постоянно угрожали ей и сказали, что ей лучше покончить жизнь самоубийством, ведь они всё равно ее убьют.

"Но я пыталась верить, что выживу. У меня не было абсолютно никакой информации о том, что происходит в мире. Я даже не знала, жива ли моя семья и, уцелел ли мой дом, потому что русские уже почти были в Киеве, когда мы уезжали", – вспоминает Юлия Певская.

Оккупанты постоянно "подливали масла в огонь" – говорили, якобы другие государства не поддерживают Украину и передают ей только ржавое оружие.

Тайра отмечает, что огласка очень помогала пленным, ведь останавливала оккупантов от новых зверств против них.

"Я очень благодарна принцу Гарри, потому что именно после Invictus Games россияне перестали меня допрашивать и пытать. Я думаю, что распространение информации по всему миру повлияло на их решение обменять меня", – отметила парамедик.

Напомним, украинский парамедик "Тайра" (Юлия Паевская) впервые после своего освобождение из плена рассказала о том, в каких условиях она находилась у врагов. Женщина написала, что условия содержания больше напоминали концлагерь.

Позже стало известно, Тайру обменяли на сына друга главы Чечни Рамзана Кадырова – 20-летнего Адама Гриценко, сына заместителя представителя Чечни в оккупированном Крыму Мурада Саидова.

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