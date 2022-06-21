Юлию Паевскую "Тайру" обменяли на сына друга Кадырова: парень отказался ехать в РФ

Юлию Паевскую "обменяли" на сына друга Кадырова / Коллаж скриншот, facebook.com/julia.paevska

Известного украинского парамедика Юлию Паевскую (позывной "Тайра") "обменяли" на сына друга главы Чечни Рамзана Кадырова - 20-летнего Адама Гриценко, сына заместителя представителя Чечни в оккупированном Крыму Мурада Саидова. Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на источник в украинской спецслужбе.

Парень является гражданином Украины, живет в Запорожской области. Про него ходят слухи, что он "определенным образом связан с бандитами".

После оккупации россиянами Мелитополя Кадыров назначил Мурада Саидова "комендантом". К слову, Саидов, был одним из руководителей чеченской преступной группировки Запорожья. После череды бандитских разборок в 2012 году уроженца Грозного депортировали в Россию, однако источники издания утверждают, что он оставался "смотрящим" и даже тайно наведывался в Украину под фальшивыми документами.

20 июня Саидов записал видеоролик, в котором заявил, что не имеет никакого отношения к обмену, а его сын якобы остается в плену.

"Договоренность была простой: россияне отпускают в Украину "Тайру", а Адама наши силовики не трогают. Решение не ехать в Россию принял сын Саидова, а "депортировать" куда-либо гражданина Украины в принципе невозможно", – рассказал собеседник издания.

Адам Гриценко в апреле дал интервью украинскому журналисту, в котором заявил, что его никто не похищал. Правда признался, что на улице у него проверили документы, а затем сопроводили в безопасное место.

Сын Саидова считает, что его могли убить, чтобы сделать сакральной жертвой "бандеровцев". Более того, Адам заявил, что считает Кадырова и его друзей "заблудшими людьми, которые либо не ведают, что происходит в действительности, либо намеренно подставляют свой народ". Также парень считает, что "мусульмане должны идти по пути Аллаха, а не по пути Кадырова".

Как сообщал Главред, украинский парамедик "Тайра" (Юлия Паевская) впервые после своего освобождения из плена рассказала о том, в каких условиях она находилась у врагов. Женщина написала, что условия содержания больше напоминали концлагерь.

Другие новости: