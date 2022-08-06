Самосуд над пленными в Мариуполе: враг хочет запугать украинцев - разведка

Зачем враг готовит самосуд над украинцами в Мариуполе / t.me/mariupolrada/

Российские оккупанты вовсю готовят судилище над украинскими пленными в Мариуполе лишь для одной цели - они хотят таким образом запугать украинское общество, говорится в заявлении представителя пресс-службы Главного управления разведки Андрея Юсова во время телемарафона.

"Продолжается моральное давление на украинских защитников, которые находятся в плену, на все украинское общество и родных защитников. С целью запугать, дестабилизировать Украину и дальше распространять абсурдную пропаганду и называть защитников своей страны "фашистами", - отметил он.

По его словам, это игра на российскую публику.

"Это не останавливает Украину в защите своей территории, в том числе в борьбе за возвращение своих защитников... Продолжаются переговоры и вся работа, чтобы они вернулись домой", - добавил Юсов.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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