"РФ будет договариваться с Украиной, начнется торговля": Эйдман рассказал о деоккупации Крыма

Игорь Эйдман / скриншот

Россия будет пытаться наладить отношения с Украиной после падения путинского режима. Одним из вопросов будет деоккупация Крымского полуострова.

Во время чата на Главреде социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман отметил, что новое российское руководство после падения путинского режима будет восстанавливать нормальные отношения с Западом, в том числе экономические и политические.

"А для этого сначала придётся договориться с Украиной. Об этом Запад уже говорит России напрямую: пока она не договорится с Украиной, никакие санкции не будут сняты", - пояснил эксперт.

Также он отметил, что возвращения Крыма Украине, возможно, будет проходить двумя вариантами.

"Если возвращение к границам, которые были до 24 февраля, очевидно, то дальше начнётся какая-то торговля. И тут могут быть разные варианты. В частности, может быть какой-то переходный период с Крымом. А может быть и иначе, если российская власть падёт тотально – так, что всё государство повалится (это тоже может быть). В этом случае российские оккупанты просто сбегут из Крыма сломя голову. Так что вопрос Крыма абсолютно не закрыт. И я уверен, что в конечном итоге Крым вернётся", - отметил Эйндман.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Крымский мост может быть уничтожен ВСУ одним выстрелом. По его словам, для этого нужно, чтобы удар был нанесен в тот момент, когда по нему будет ехать поезд с российскими боеприпасами.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что если оккупанты РФ посчитали Украину якобы виноватой в ситуации с "нападением" на штаб Черноморского флота беспилотника, они должны быть обеспокоены ситуацией с Крымским мостом. Он посоветовал им бежать по этой эстакаде.

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