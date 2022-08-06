Маленькая Ева получила самый долгожданный подарок от папы-бойца ВСУ

Ева получила на ДР самый долгожданный подарок / коллаж Обозреватель

В начале августа маленькой украинке Еве исполнилось четыре годика. Ее папа, который долго не бывает дома, ведь служит в ВСУ, сделал своей дочери самый ценный подарок - приехал к ней на праздник.

Трогательное видео с такой долгожданной встречи выложила в Instagram мама девочки – Валерия Коваленко.

Всего за дня дня видео пересмотрело более 206 тысяч интернет-пользователей, оставив около 200 восторженных комментариев.

На видео именинница стремглав бежит к огромной подарочной коробке, а затем, стоя на цыпочках и прикладывая максимум усилий, пытается ее открыть.

Когда Ева видит, что в коробке находится папа, она начинает резво прыгать и тянуть к нему свои ручки. Мужчина предстал перед дочерью в военной форме, с роскошным букетом нежных роз и подарком. Однако девочке, кажется, больше не нужны были никакие игрушки, цветы и прочие сюрпризы. Она крепко прижалась к отцу и не могла от него оторваться.

У многих от такой картины на глазах проступили слезы. Об этом зрители писали в комментариях под видео.

Ранее Главред писал о том, что трехлетний Лео из Ирпеня прославился в Сети после того, как они с папой перепели украинскую версию хита группы "Ляпис Трубецкой" — "Воины света". До этого мальчик сам эмоционально исполнил гимн сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина".

На видео, которое выложил Саша Буша в Instagram, мальчик поет вместе с папой. В конце Лео также берет в руки укулеле и подыгрывает ему.

В Запорожье в одном из дворов местные дети открыли импровизированный "магазин", в котором продают самодельные игрушки, стикеры, самодельные браслеты, открытки и многое другое. А всю свою прибыль перечисляют на нужды ВСУ. Такое видео волонтер и общественный деятель Данил Щербаков.

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