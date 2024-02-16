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"Критический момент": в США готовят новое решение о помощи Украине

Юрий Берендий
16 февраля 2024, 21:01
Президент США Джо Байден отметил, что провал поддержки Украины в войне против России никогда не будет забыт.
'Критический момент': в США готовят новое решение о помощи Украине
Байден призвал принять решение о поддержке Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Смерть Алексея Навального напоминает американцам о том, что стоит на кону и что США необходимо продолжать финансировать Украину. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время своего обращения.

По словам Байдена, если не принять законопроект о помощи Украине, это "войдет в историю".

"История смотрит. История смотрит на Палату Представителей. Провал в поддержке Украины в этот критический момент никогда не будет забыт. Это будет вписано в страницы в истории. Это будет иметь последствия. Часы тикают, это должно произойти, и произойти сейчас", - заявил Байден.

видео дня

Новый законопроект о помощи США для Украины

Группа умеренных конгрессменов из обеих политических партий в Палате представителей США внесла законопроект о дополнительном финансировании, который включает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также меры по усилению границ. Об этом сообщает The Hill.

"Это предложение направлено на то, чтобы выйти из длительного "тупика" по предоставлению военной помощи Киеву - на фоне предупреждений о том, что украинским силам не хватает оружия", - отмечается в сообщении.

Законопроект предусматривает, среди прочего, принятие жестких мер безопасности на границе.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, который участвовал в переговорах по новому законопроекту, заявил, что он лично поддерживает версию Сената с $95 миллиардами на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако он признает, что спикер Майк Джонсон находится в сложной ситуации в Палате представителей, поэтому новый законопроект, по его словам, должен стать компромиссом для всех.

Проект Закона H.R.7372 "О защите границ и защите демократий" предусматривает выделение $66,32 миллиардов Министерству обороны США на поддержку стран, находящихся в состоянии боевых действий. В нем указано, что планируется выделить около $47 миллиардов для Украины, $10 миллиардов для Израиля, $5 миллиардов для Индо-Тихоокеанского региона, а также $2 миллиардов для операций Центрального командования США, сообщает The Hill.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, Палата представителей США решила отправиться на перерыв до 28 февраля, не проголосовав документ. Конгрессмены планируют вернуться к рассмотрению законопроекта в конце февраля.

В случае, если Конгресс США не проголосует за пакет законопроектов, направленных на военную поддержку Киева, Евросоюз может решить удвоить помощь Украине.

Отказ Конгресса в предоставлении финансовой помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов может быть воспринят как подарок для президента России Путина, что может стимулировать его к дальнейшей агрессии и послужить примером для других авторитарных стран. Такое мнение высказала вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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