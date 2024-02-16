'Путин будет идти дальше': в США назвали последствия отказа в помощи Украине

Вице-президент США Камала Харрис предостерегает, что отказ Конгресса предоставить Украине 60 миллиардов долларов помощи поощрит Путина к дальнейшей агрессии.

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Провал с предоставлением помощи Украине - это подарок Путину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Отказ Конгресса в предоставлении финансовой помощи Украине на 60 млрд долларов является подарком для российского президента Путина. Такой шаг может поощрить Путина к дальнейшей агрессии, а также послужит стимулом для других авторитарных стран. Об этом заявила заявила заявила вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Провал с предоставлением Украине помощи - это подарок Путину", - сказала Харрис.

Вице-президент подчеркнула, что отказ США от поддержки Украины может стимулировать не только Путина к дальнейшим агрессивным действиям. Она предложила представить ситуацию, в которой Америка отвернулась от Украины и не выполнила своих обязательств по Вашингтонскому договору. По словам Харрис, такой шаг будет воспринят Россией как знак слабости.

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"История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу - он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой. Если мы не покажем Путину, что последствия будут значительными, весь мир будет под угрозой", - отметила вице-президент.

По ее словам, отсутствие серьезных последствий для России может послужить сигналом для других государств, таких как Китай, и будет означать своеобразное "приглашение" к агрессии.

Помощь Украине от США

Напомним, Сенат окончательно одобрил законопроект о международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, который предусматривает предоставление 95,3 миллиарда долларов. Из них для Украины предусмотрено более 60 миллиардов. Законопроект направили в Палату представителей США.

Кроме этого, конгрессвумен Виктория Спартц от Республиканской партии, которая имеет украинские корни, отказалась поддержать законопроект о выделении 60 млрд долларов США помощи для Украины, хотя признала, что даже не читала документ. Она назвала проект "фондом для разворовывания денег" и призвала предоставлять больше оружия вместо денег.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что оказание помощи Украине - это инвестиции в собственную безопасность. Он также предостерег, что победа Путина в Украине послужит примером для других авторитарных лидеров и сделает мир опасным.

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