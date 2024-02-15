Трамп назвал свой "план" помощи Украине со странным условием

Скандальный американский политик Дональд Трамп отличился новым заявлением относительно "условий" предоставления Украине помощи от Соединенных Штатов.

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Украине нужно дать деньги в долг, но возвращать их необязательно - Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что Штаты должны оказать Украине помощь в долг. Но в то же время он предлагает, чтобы Киев не возвращал эти деньги, если не будет такой возможности.

Как сообщает Bloomberg, на митинге в Южной Каролине он рассказал о том, что Украина должна получить деньги от Штатов, но с возможностью возврата.

"Они хотят дать им еще 60 миллиардов долларов. Сделайте это следующим образом. Займите им деньги. Если они смогут, то вернут нам. Если нет, они не должны нам их возвращать", - считает Трамп. видео дня

При этом он сравнил такой план с помощью спортсменам, у которых был потенциал, однако отсутствовали денежные средства для развития своей карьеры.

"Почему вы должны просто отдать им деньги? Сделайте это в форме займа... Я делаю так со спортсменами. Как с профессиональным гольфистом, который, по моему мнению, очень хорош. У них нет денег, но они очень талантливы", - подчеркнул Дональд Трамп.

Трамп и помощь Украине от США

На днях Трамп обратился к Сенату и разразился "условием" о помощи Украине. Мол, деньги союзникам надо давать лишь в долг, а не в качестве поддержки. Причем Трамп призывал Сенат не поддерживать пакет законопроектов, который включает поддержку Украине.

В рядах Республиканской партии опасаются, что пакет помощи Украине на $60 млрд "свяжет руки" Трампу. Сенатор Джеймс Вэнс отметил, что в рамках законопроектов Киев будет получать деньги до сентября 2025 года. Таким образом, если Трамп станет новым президентом, он не сможет повлиять на это. А если попытается, может нарваться на импичмент.

Кроме того, Трамп раскритиковал НАТО из-за Украины. По его словам, Североатлантический альянс должен оказывать поддержку Киеву на том же уровне, что и Соединенные Штаты.

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