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"Не переоценивайте Россию и недооценивайте Украину": Столтенберг сделал важное заявление

Руслана Заклинская
16 февраля 2024, 20:05
Задача Запада в том, чтобы продолжать поддержку Украины, потому что это в наших интересах безопасности, завил генсек НАТО.
Зеленский, Столтенберг, НАТО
Ситуация на поле боя сложная, но не следует недооценивать Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, depositphotos.com

Несмотря на тяжелую ситуацию на поле боя, не следует переоценивать возможности России и недооценивать Украину. Задача западных стран - продолжать поддержку Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выхода к прессе на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Укринформ".

"Наша задача в том, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину, потому что это в наших интересах безопасности. Ситуация является тяжелой. Тот факт, что Соединенные Штаты не приняли соответствующего решения, уже отразился негативно на ситуации на поле боя. Но, я продолжаю ожидать, что Соединенные Штаты примут решение продолжить поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул навыки и компетентность украинских военных. Он отметил успехи ВСУ на поле боя, в частности, в затоплении российского корабля "Цезарь Куников" в Черном море.

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"Важно также признать: несмотря на то, что ситуация на поле боя является тяжелой, мы не должны переоценивать Россию и недооценивать Украину. На этой неделе украинцы продемонстрировали еще раз свои навыки и компетенцию, когда речь идет о нанесении ударов, когда потопили еще один российский корабль в Черном море", - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул важность дальнейшего сближения Украины с НАТО и призвал к международной солидарности в поддержке Украины. По его словам, обязательства по безопасности не являются альтернативой членству в НАТО, но они помогут Украине продвинуться ближе к НАТО.

"Украина становится ближе к НАТО. Мы (с министрами обороны - ред.) согласовали создание нового центра для совершенствования и тренировки (Совместного центра Украина-НАТО по анализу, подготовке и образованию JATEC - ред.), чтобы изучать уроки, которые вынесла Украина. Сегодня также Франция и Германия подписывают обязательства по безопасности с Украиной. Мы приветствуем такие обязательства... Поэтому, мы должны продолжать поддерживать Украину, и обеспечить, чтобы Украина стала членом Альянса", - сказал генсек НАТО.

Кроме этого, Столтенберг отметил, что победа Путина в войне против Украины может быть трагедией не только для самой страны, но и для всего мира.

"Это (победа России - ред.) было бы посланием для авторитарных лидеров по всему миру, - если они воспользуются силой, они получают все, что хотят. Тогда все мы будем более уязвимыми. Поэтому все, кто верит в свободу и демократию, должны стоять вместе и стоять рядом с Украиной", - добавил он.

Мюнхенская конференция по безопасности

Напомним, с 16 по 18 февраля в Мюнхене будет проходить международная конференция по безопасности, которая является главным форумом по вопросам безопасности в мире. Это мероприятие проводится ежегодно в столице Баварии. О вызовах и ожиданиях для Украины от этой конференции рассказал политолог Владимир Фесенко.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что оказание помощи Украине - это инвестиции в собственную безопасность. Он также предостерег, что победа Путина в Украине сделает мир более опасным.

Как сообщал Главред, отказ Конгресса в предоставлении финансовой помощи Украине на 60 млрд долларов будет подарком для российского президента Путина, по словам вице-президента США Камалы Харрис. На Мюнхенской конференции политик отметила, что этот шаг может побудить Путина к дальнейшей агрессии и послужить стимулом для других авторитарных стран.

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