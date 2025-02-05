Украина получит помощь: в Киев прибыл глава МИД Британии

Во время своего визита Дэвид Лемми встретится с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

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Дэвид Лемми приехал в Украину / Коллаж: Главред, фото: pixabay, t.me/Zaluzhnui

В среду, 5 февраля, в Украину приехал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Он должен объявить о выделении нового пакета помощи Украине. Это уже второй визит Лемми в Украину после его назначения на должность главы МИД Великобритании в июле 2024 года.

О приезде Лемми в Киев сообщил посол Украины в Британии Валерий Залужный и сайт британского правительства.

"Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми на украинской земле. Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины", - написал Залужный в Telegram.

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Во время своего визита Лемми встретится с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Как сообщили в правительстве Великобритании, Дэвид Лемми объявит о выделении еще 55 млн фунтов стерлингов (около 68,7 млн долларов) финансовой поддержки.

"Наша поддержка Украины остается незыблемой. Мы полны решимости поставить Украину в сильную позицию как в ее борьбе с Россией, так и за ее пределами", - отметил Лемми.

В частности, Британия предоставит 3 млн фунтов стерлингов на продолжение поставок украинского зерна и других продуктов питания в Сирию. Еще 17 млн фунтов стерлингов пойдут на инновационные энергетические проекты, 10 млн - на помощь в восстановлении украинского бизнеса и 25 млн - на поддержку семейных и общественных услуг.

В МИД Британии добавили, что страна выделила уже 977 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Военная помощь Великобритании Украины

В декабре 2024 года Великобритания заявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов).

16 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ направлен на укрепление двусторонних отношений в сфере обороны и предусматривает продолжение военной помощи Украине.

Как сообщал Главред, Украина вместе с союзниками активно обсуждает вопрос отправки иностранных войск на нашу территорию. Инициативу уже проявили две европейские страны - Великобритания и Франция и их войска действительно могут появиться в Украине. Об этом заявил сотрудник Центра европейских исследований Уилфрида Мартенса в Британии Гарван Уолш.

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