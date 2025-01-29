Франция и Британия способны отправить войска в Украину, но есть нюанс - Уолш

Что сказал Уолш:
- Британия может стать лидером в инициативе отправки иностранных войск в Украину
- Только объединившись Европа сможет усилить Украину только объединившись
Украина вместе с союзниками активно обсуждает вопрос отправки иностранных войск на нашу территорию. Инициативу уже проявили две европейские страны - Великобритания и Франция и их войска действительно могут появиться в Украине.
Об этом в эфире Киев24 рассказал научный сотрудник Центра европейских исследований Уилфрида Мартенса в Британии Гарван Уолш. По его словам, кроме отправки своих солдат Великобритания может и развивать сотрудничество с Украиной в сфере обороны.
"Нам нужны настоящие практические гарантии безопасности, возможно отправка европейских войск в Украину. Великобритания это может сделать, Франция это может сделать - у них есть хорошо развитые военные силы", - подчеркнул он.
Однако Уолш отметил, что не может идти речь о единоличном участии Британии в такой инициативе, ведь у нее есть силы среднего масштаба. Только вместе с другими странами такого же среднего масштаба, как Франция, Польша или Германия, Великобритания могла бы организовать коалицию усиления поддержки Украины.
Отправка иностранных войск в Украину - что известно
Напомним, Владимир Зеленский сообщал, что Великобритания положительно воспринимает идею о размещении иностранных войск в Украине и этот вопрос уже обсуждался во время встречи с премьер-министром королевства Киром Стармером.
Накануне также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что ведутся переговоры относительно возможного размещения в Украине миротворцев из Франции и Великобритании.
Ранее, как писал Главред, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил, что Украина и ее союзники активно обсуждают вопрос размещения иностранных войск в рамках миротворческой миссии на территории Украины. Однако это не будет означать, что иностранных военных будут привлекать к боевым действиям на стороне ВСУ.
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Кто такой Гарван Уолш?
Гарван Уолш - научный сотрудник Центра европейских исследований Уилфрида Мартенса, который находится в Великобритании. Рассказывает о действиях и перспективах поддержки европейских государств Украины в войне против России.
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