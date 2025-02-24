Соглашение о недрах между Украиной и США на 'финишной прямой' – Axios

США и Украина приближаются к соглашению о полезных ископаемых стоимостью в сотни миллиардов долларов.

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Украина готовится подписать соглашение с США/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

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Военные обязательства США перед Украиной не предусматриваются

США выражают свое желание сохранить Украину свободной

США и Украина приближаются к соглашению о полезных ископаемых, согласно которому планируется создать "Инвестиционный фонд реконструкции" под совместным управлением США и Украины.

При этом военные обязательства США перед Украиной не предусматриваются, сообщает издание Axios.

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"США и Украина приближаются к соглашению о полезных ископаемых стоимостью в сотни миллиардов долларов, согласно которому США выражают свое желание сохранить Украину "свободной, суверенной и безопасной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ "является последней версией, но все еще может быть изменен". Отмечается, что проект "выражает желание, чтобы Украина оставалась свободной, но не указывает на какие-либо военные обязательства США".

/ Инфографика: Главред

Что предусматривает соглашение между Украиной и США

По данным издания, "проект соглашения предусматривает создание "Инвестиционного фонда реконструкции", которым совместно будут управлять США и Украина. "Правительство Соединенных Штатов Америки намерено предоставить долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически процветающей Украины", - цитирует издание проект документа.

Согласно проекту, фонд будет создан "таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития", в том числе в таких сферах, как добыча полезных ископаемых и порты. Но это также предполагает, что США возместят часть своих расходов, связанных с "защитой, реконструкцией и возвращением Украины" до ее довоенного ВВП.

Проект также предусматривает, что Украина должна внести в фонд $500 млрд и что взносы Украины должны вдвое превышать взносы США, но не требует выплаты этой суммы США. Согласно проекту, 50% доходов Украины (за вычетом операционных расходов) от "добывающих материалов" - включая полезные ископаемые, нефть и газ - будут поступать в фонд.

Издание также отметило, что в тексте есть положение о проектах на территориях, "временно оккупированных Российской Федерацией, в случае деоккупации таких территорий".

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел разговор с Трампом. Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".

Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

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