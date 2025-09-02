Укр
После летнего провала РФ готовит новое наступление: Жданов назвал направление удара

Анна Ярославская
2 сентября 2025, 10:14
Осенняя наступательная кампания, которую Россия обещает начать с середины сентября, может состояться.
После летнего провала РФ готовит новое наступление: Жданов назвал направление удара
Жданов сказал, на каком направлении РФ буде наступать осенью / Коллаж: Главред, фото: 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, 100-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ, УНИАН

Главное:

  • За лето оккупанты смогли захватить мизерную часть Украины
  • Задача минимум для РФ - выход на административные границы Донецкой и Луганской областей
  • Осенью армия России попытается создать большие "клешни" на Донбассе

Летняя наступательная кампания России в Украине провалилась. Де-факто российские оккупационные войска топчутся на месте. Однако, вероятно, осенью наступление армии РФ продолжится. Об этом в комментарии Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, три месяца лета оккупанты сумели захватить незначительную часть украинской территории.

"Перед войсками РФ стояла одна-единственная задача – политическая: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. И это была задача минимум. Задача максимум – поход на Запорожье", - сказал Жданов.

Военный эксперт добавил, что есть один нюанс, который вызывает сомнения в том, что российское наступление закончится с завершением лета.

"Наша разведка сообщала, что ожидается 160-тысячная группировка вражеских войск, которую России удалось создать в качестве резерва, и что именно на эту группировку противник будет опираться для проведения летне-осенней наступательной кампании. Сейчас наша разведка по этому поводу молчит, но возникает вопрос – куда делись эти 160 тысяч российских солдат?", - сказал Жданов.

Будет ли осеннее наступление армии РФ

Военный эксперт считает, что осенняя наступательная кампания, которую Россия обещает начать с середины сентября, может состояться.

Чтобы понять, по каким направлениям российские войска нанесут удар осенью, достаточно взглянуть на статистику и карту.

"Россия пытается объять необъятное – создать большие "клешни", как в 2022-м и 2023 годах, особенно возле Лисичанска и Северодонецка, где российские войска пытались осуществить большой охват нашей группировки, в результате им пришлось идти в лоб, напролом и с большими потерями захватывать эти города. То же самое россияне хотят сделать и сейчас: они хотят через Лиман выйти на северные окраины Северодонецка и с юга, обойдя Покровск, выйти на границу Донецкой области и, таким образом, двигаясь с двух направлений, выполнить хотя бы одну – минимальную – политическую задачу, то есть захват Донецкой области в ее административных границах", - считает Жданов.

Чтобы выполнить эту задачу, России нужна мощнейшая группировка войск – не менее полумиллиона, вооруженная тяжелым вооружением.

"С одной стороны, летняя часть наступательной кампании России провалена, и результатов нет (ведь захват 100-200 кв км – это не результат, поскольку война всегда направлена на достижение политических целей и является продолжением политики, только более жестким и агрессивным способом), с другой – есть нюансы в осенней наступательной кампании РФ", - отметил Жданов.

Что происходит на фронте - последние новости

Как писал Главред, на Покровском направлении россияне сосредоточили значительные резервы морской пехоты. Это свидетельствует о планах оккупантов активизировать наступление уже в ближайшее время. При этом будут использоваться мобильные и хорошо подготовленные подразделения.

Тем временем украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Как заявил старший лейтенант с позывным Алекс, оккупационные войска страны-агрессора России обходят направление Часова Яра в Донецкой области. Сейчас речь идет о действиях диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются просочится по подвалам и закрепиться. Если произойдет обвал, будут большие проблемы на Константиновском направлении.

Как Трамп будет завершать войну в Украине - мнение эксперта

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что США не выйдут из переговоров по Украине. По его словам, Трамп и его команда надеются на быстрый прогресс и заключение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

Кулик уверен, что Киев будут принуждать к сговорчивости, а Россию будут пытаться замирять, то есть предлагать ей какие-то соглашения, которые будут втягивать РФ в геополитическую повестку дня, где Украина потеряет для нее ценность.

"И ему [Трампу] нужна точка в этой войне, а потому он будет делать все для того, чтобы ее поставить. Но принуждать к завершению войны Трамп больше будет Украину, чем Россию", - подчеркнул Кулик в комментарии Главреду.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Олег Жданов новости Украины война России и Украины российское наступление
С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

10:06Украина
Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

08:17Украина
Пострадал ребенок: ночью оккупанты ударили по Сумам, вспыхнул мощный пожар

Пострадал ребенок: ночью оккупанты ударили по Сумам, вспыхнул мощный пожар

07:21Война
19:59

Финальный аккорд осени: простые действия, которые влияют на ягоды следующего сезонаВидео

19:41

РФ готовится к более масштабным действиям: лейтенант ВСУ - о наступлении оккупантов

