Количественный состав армии Украины: Зеленский выдал важное заявление

Украина не имеет оснований доверять заверениям Кремля в "миролюбии".

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Зеленский сделал заявление о количественном составе украинской армии / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что количественный состав украинской армии будет сохранен максимально.

Во время брифинга президент заявил, что Украина не имеет оснований доверять заверениям Кремля в "миролюбии", поэтому сильная украинская армия станет лучшей гарантией безопасности для нашего государства в случае достижения договоренностей с государством-агрессором о прекращении огня.

"Мы верим в нашу армию и это будет одной из главных гарантий безопасности, поэтому я сохраню в любом случае количественный состав максимальный. Количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", - подчеркнул он. видео дня

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Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский раскрыл детали соглашения с США. Стало известно, что Украина и США будут партнерами. В рамках соглашения будет создан украино-американский фонд. Пока в этот фонд деньги поступать не будут, ведь еще не заключен следующий договор.

Президент Украины рассказал, продлится ли война в Украине еще три года. Владимир Зеленский надеется, что закончить войну в Украине получится уже в этом году. Он также добавил, что страна-агрессор может вернуться и напасть, например, через 10 лет, если украинцы не будут готовы.

Стало известно, что Зеленского пригласили на встречу с Трампом, но Белый дом дал заднюю. Президент Украины получил официальное приглашение от США для визита и подписания соглашения о редкоземельных металлах. В то же время администрация президента США сомневается в необходимости приезда Зеленского.

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