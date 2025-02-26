"Направлен в Генштаб": Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генштаб на должность заместителя начальника Генштаба.

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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Кратко:

Указ об увольнении Гнатова

Карьерный рост Гнатова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе главы государства №148/2025 от 26 февраля 2025 года.

"Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в указе. видео дня

Стоит отметить, что перед этим, 26 января, президент Владимир Зеленский в своем заявлении сообщал, что Андрей Гнатов перейдет в Генеральный штаб.

"Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генштаб на должность заместителя начальника Генштаба", - говорил Зеленский.

Он заявил, что задача Гнатова - новый уровень подготовки оперативных штабов и более высокое качество взаимодействия между штабами и фронтом.

"Мы обсудили эти изменения с главкомом Александром Сырским. На всех уровнях задача поставлена", - добавил он.

Стоит отметить, что 24 июня 2024 года Зеленский принял решение снять с должности командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. На его место назначили бригадного генерала Андрея Гнатова. Также Гнатов вместо Содоля возглавил ОСГВ "Хортица".

В конце января 2025 года стало известно, что генерал-майора Андрея Гнатова назначили на должность заместителя начальника Генерального штаба.

Кто такой Андрей Гнатов

Андрей Гнатов - бригадный генерал Вооруженных сил Украины, командующий Объединенными силами ВСУ с июня 2024 года. Он родился в Украине и получил образование в Харьковском институте танковых войск.

Военную карьеру начал в батальоне морской пехоты, где служил на Крымском полуострове до аннексии Крыма Россией. После этого он не изменил присяге и перебрался на материковую часть Украины, продолжив службу.

В 2016-2018 годах Гнатов занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, а с 2018 по 2021 год возглавлял эту бригаду. Его служба на передовой во время антитеррористической операции (АТО) и операции объединенных сил (ООС) отмечена значительными достижениями в обороне Украины от российской агрессии.

Андрей Гнатов - служба в период полномасштабного вторжения

С начала полномасштабной войны 2022 года Гнатов руководил группировкой войск "Приморье", отличившись в отражении российских наступлений на юг Украины.

Благодаря его стратегии, войска восстановили контроль над несколькими населенными пунктами на Херсонской области и успешно остановили врага. В июне 2022 года ему присвоено звание бригадного генерала за достижения в оборонительных операциях. Весной 2023 года вместе с Сырским был приобщен к ведению боев за Бахмут.

Андрей Гнатов - награды

Награжден Крестом боевых заслуг, Орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью "За военную службу Украине".

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