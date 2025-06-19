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Целенаправленные удары по населению: известно, чем опасна новая тактика атак РФ

Мария Николишин
19 июня 2025, 10:54
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Россия четко программирует маршруты Шахедов и ракет.
Целенаправленные удары по населению: известно, чем опасна новая тактика атак РФ
Детали массированной атаки РФ на Киев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Главное из заявления эксперта:

  • Атака России 17 июня была целенаправленная по гражданскому населению
  • Россияне прекрасно знают расположение домов в Киеве
  • Также враг использовал ракеты с кассетным снаряжением

Во время атаки 17 июня страна-агрессор Россия обстреляла несколько многоэтажных жилых домов. Это были целенаправленные удары по гражданскому населению. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Безусловно, это были целенаправленные удары. Ведь киевская 9-этажка, жителей которой убила Россия, была разрушена прямым попаданием ракеты Х-101, а это - высокоточная ракета. Россияне рвали на себе рубашку и доказывали, что у Х-101 круговое отклонение не более 10 метров. То есть это высокоточная ракета, которая не боится РЭБ", - подчеркнул он.

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По его словам, эта ракета зашла на цель, то есть на жилой дом, четко сверху, прошив все этажи до подвала.

"Это классика, именно на это и запрограммирована эта ракета. Что касается попадания Шахеда в жилой дом на Позняках, то и оно не было случайным. У России есть карты, она прекрасно знает расположение домов в Киеве и четко программирует маршруты Шахедов. Плюс удар пришелся в центр жилого массива, где рядом нет ни одной промзоны", - отметил эксперт.

Жданов также обратил внимание на то, как осуществлялась атака.

"Несколько шахедов зашли поздно вечером. Они выполняли роль разведчиков - вскрывали ПВО и маневрировали на окраинах Киева, практически не прорываясь к центру. Только после этого, в 1:30 ночи 17 июня, пришла волна Шахедов на Киев. И тут же прилетели два Кинжала, по сути, под прикрытием дронов, поскольку наша ПВО работала по дронам - стрелкотня стояла страшная. Один Кинжал был сбит системой Patriot, а второй лег ровно туда, куда его направила Россия", - сказал он.

Целенаправленные удары по населению: известно, чем опасна новая тактика атак РФ
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

По его мнению, самым главным доказательством того, что атака России действительно была актом геноцида и направлена на максимальное количество жертв, является то, что использовались ракеты с кассетным снаряжением.

"Ведь кассета никогда не используется для поражения объектов - для поражения объектов используется фугасный или противобункерный заряд. Кассета применяется исключительно по живой силе противника, а также небронированной или легко бронированной технике", - подытожил Жданов.

Целенаправленные удары по населению: известно, чем опасна новая тактика атак РФ
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В Соломенском районе были повреждены два жилых дома. Также в результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института.

Известно, что в ночь на 17 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был город Киев. Противовоздушной обороной было обезврежено 428 средств воздушного нападения противника.

Количество жертв после атаки РФ по столице Украины 17 июня возросло. Всего в столице погиб 21 человек и 134 человека пострадали.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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