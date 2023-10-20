Вы делали не правильно: какой стороной фольги нужно накрывать мясо в духовке

Как правильно приготовить сочное мясо в духовке под фольгой. Какой стороной фольги накрывать мясо в духовке – выяснял Главред.

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Какой стороной фольги накрывать противень – правила для запекания мяса / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

С помощью фольги можно приготовить вкусное и сочное мясо в духовке. Но какой стороной фольги накрывать мясо, чтобы добиться наилучшего результата?

Различные текстуры на сторонах фольги возникают в результате технологического процесса изготовления. При производстве алюминий прокатывается в тонкие листы фольги с использованием металлических валков. В этом процессе одна сторона фольги полируется до получения блестящей поверхности, в то время как другая сторона остается матовой.

Какой стороной фольги накрывать мясо в духовке

По общей рекомендации, блестящая сторона фольги должна быть внутри, а матовая – снаружи.

Это потому, что блестящая сторона отражает тепло, а матовая – притягивает. Таким образом, мясо будет запекаться равномерно и сохранит свой сок.

Чтобы герметично завернуть мясо, его нужно положить на одну половину листа фольги, а второй половиной накрыть. Образовавшиеся края сложить так, чтобы образовался плотный герметичный шов.

Далее фольга закрывается по форме мяса. Мясо в фольге можно запекать при температуре 180-200 градусов в течение 40-60 минут в зависимости от размера и вида мяса. Для румяной корочки можно снять фольгу за 10-15 минут до конца запекания.

Олесь Чередниченко, ведущий рубрики "Хозяин в доме", сообщил как правильно запекать в фольге мясо, а также поделился секретом приготовления.

Смотрите видео, где показано какой стороной фольги накрывать мясо в духовке:

По его словам, для правильного приготовления мяса в духовке нужно уже устоявшееся в маринаде мясо завернуть в фольгу, зеркальной стороной внутрь, для того чтобы оно было сочным.

Олесь Чередниченко также отметил, что обертывать мясо нужно максимально плотно, чтобы не было лишних дыр. Правда, если вы хотите, чтобы мясо было не слишком парено, можно сделать три дырочки размером со спичечнуй головку.

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