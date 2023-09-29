Такой пирог затмит все на столе: невероятно простой рецепт мясной запеканки

Классический мясной пирог с фаршем, конечно, вкусный. Однако, когда он надоедает, встает вопрос - а что приготовить вместо него. Предлагаем попробовать быстрый пирог с фаршем "Чизбургер", блюдо из самых простых и бюджетных ингредиентов.
Дрожжевой пирог с мясом в духовке - пошаговый рецепт
Ингредиенты на большую порцию:
- 1 кг слоеного дрожжевого теста,
- 400 г фарша,
- соль, перец,
- масло,
- 3 маринованных огурца
- 2 помидора
- 200 г твердого сыра
- кетчуп, майонез,
- кунжут,
- яйцо для смазки
Приготовление: Поджариваем до готовности на сковородке фарш, солим, перчим. Овощи нарезаем крупными слайсами, а сыр небольшими. Смешиваем кетчуп и майонез и смазываем им дрожжевое тесто. Выкладываем на него фарш и овощи, сыр сверху. Тесто заворачиваем и перекладываем пирог на противень, застеленный пергаментом. Смазываем пирог яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекать при 180 градусах 20 минут, затем при 160 градусах еще 30 минут.
Смотрите, как приготовить мясной пирог с фаршем:
@anny.cooking Пирог чизбургер інгредієнти Ингредиенты на большую порцию: 1 кг слоеного дрожжевого теста 400 г фарша, соль, перец, масло ~ 3 маринованных огурца 2 помидора 200 г твердого сыра кепчук, кунжут, яйцо для смазывания Печ печем при 180 градусах 20 мин и при 160 градусах еще 30 минут ценю качество и всегда пользуюсь товарами для дома от Фрекен Бок ❤ ️ #пирог#очень вкусно# чизбургер# чизбургеррецепт# солонийпириг# лайфхаки# вкусныйрецепт# рецептыукраина♬ Little Things - Adrian Berenguer
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