Такой пирог затмит все на столе: невероятно простой рецепт мясной запеканки

Заливным пирогом с мясным фаршем можно накормить большую компанию, голодным никто не останется.

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Заливной пирог с куриным фаршем / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

Классический мясной пирог с фаршем, конечно, вкусный. Однако, когда он надоедает, встает вопрос - а что приготовить вместо него. Предлагаем попробовать быстрый пирог с фаршем "Чизбургер", блюдо из самых простых и бюджетных ингредиентов.

Дрожжевой пирог с мясом в духовке - пошаговый рецепт

Ингредиенты на большую порцию:

1 кг слоеного дрожжевого теста,

400 г фарша,

соль, перец,

масло,

3 маринованных огурца

2 помидора

200 г твердого сыра

кетчуп, майонез,

кунжут,

яйцо для смазки

Приготовление: Поджариваем до готовности на сковородке фарш, солим, перчим. Овощи нарезаем крупными слайсами, а сыр небольшими. Смешиваем кетчуп и майонез и смазываем им дрожжевое тесто. Выкладываем на него фарш и овощи, сыр сверху. Тесто заворачиваем и перекладываем пирог на противень, застеленный пергаментом. Смазываем пирог яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекать при 180 градусах 20 минут, затем при 160 градусах еще 30 минут.

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Смотрите, как приготовить мясной пирог с фаршем:

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