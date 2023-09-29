УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Такой пирог затмит все на столе: невероятно простой рецепт мясной запеканки

Лидия Неплях
29 сентября 2023, 08:12 обновлено 29 сентября, 08:12
Заливным пирогом с мясным фаршем можно накормить большую компанию, голодным никто не останется.
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Пирог чизбургер
Заливной пирог с куриным фаршем / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

Классический мясной пирог с фаршем, конечно, вкусный. Однако, когда он надоедает, встает вопрос - а что приготовить вместо него. Предлагаем попробовать быстрый пирог с фаршем "Чизбургер", блюдо из самых простых и бюджетных ингредиентов.

Дрожжевой пирог с мясом в духовке - пошаговый рецепт

Ингредиенты на большую порцию:

  • 1 кг слоеного дрожжевого теста,
  • 400 г фарша,
  • соль, перец,
  • масло,
  • 3 маринованных огурца
  • 2 помидора
  • 200 г твердого сыра
  • кетчуп, майонез,
  • кунжут,
  • яйцо для смазки

Приготовление: Поджариваем до готовности на сковородке фарш, солим, перчим. Овощи нарезаем крупными слайсами, а сыр небольшими. Смешиваем кетчуп и майонез и смазываем им дрожжевое тесто. Выкладываем на него фарш и овощи, сыр сверху. Тесто заворачиваем и перекладываем пирог на противень, застеленный пергаментом. Смазываем пирог яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекать при 180 градусах 20 минут, затем при 160 градусах еще 30 минут.

видео дня

Смотрите, как приготовить мясной пирог с фаршем:

@anny.cooking Пирог чизбургер інгредієнти Ингредиенты на большую порцию: 1 кг слоеного дрожжевого теста 400 г фарша, соль, перец, масло ~ 3 маринованных огурца 2 помидора 200 г твердого сыра кепчук, кунжут, яйцо для смазывания Печ печем при 180 градусах 20 мин и при 160 градусах еще 30 минут ценю качество и всегда пользуюсь товарами для дома от Фрекен Бок ❤ ️ #пирог#очень вкусно# чизбургер# чизбургеррецепт# солонийпириг# лайфхаки# вкусныйрецепт# рецептыукраина♬ Little Things - Adrian Berenguer

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мясо рецепт пирог
Реклама

Главное за день

ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку - ISW

ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку - ISW

07:12 Украина
В Николаеве прогремели взрывы: что известно

В Николаеве прогремели взрывы: что известно

06:32 Украина
Ситуация на фронте: хорошие новости пока рано объявлять, мы работаем - ВСУ

Ситуация на фронте: хорошие новости пока рано объявлять, мы работаем - ВСУ

22:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:12

Такой пирог затмит все на столе: невероятно простой рецепт мясной запеканки

08:03

Ни разу отданное Украине оружие не попадало в чужие руки - Госдеп США

08:01

Черноморский флот полураспадамнение

07:12

ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку - ISW

06:55

Только самые внимательные найдут козу в горах за 12 секунд: очень сложная оптическая иллюзия

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоПутин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко
06:35

Как правильно говорить – "авто" или "автівка": Авраменко объяснил дилемму

06:32

В Николаеве прогремели взрывы: что известно

06:22

В Кремле боятся слова мир и ждут от него неприятностей в октябремнение

04:56

Гороскоп на октябрь 2023 для Львов: астролог советует пустить любовь в свою жизньВидео

Реклама
04:30

Шесть республик и парад суверенитетов: Свитан назвал сценарий распада РоссииВидео

04:00

Сможет ли преемник Путина вывести войска РФ из Украины: Свитан дал четкий ответВидео

03:00

В истории с новой магистралью России Таганрог-Мариуполь есть нюанс - СМИ

02:12

Военный эксперт рассказал, заставит ли Запад Украину идти на переговоры с Россией

01:40

"Черноморского флота у России уже нет": Огрызко раскрыл пути уничтожения ЧФ РФ

00:27

Путинистка Королева рассказала, как ее стриптизер-"офицер" подмывал и менял утки артистке

00:14

Шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке

28 сентября, четверг
23:58

Безумная головоломка: только 1% людей может заметить обезьяну за 9 секунд

23:36

Жена Тищенко выгуляла сумку за 285 тысяч и показала свой "немаленький" краш

22:58

Ситуация на фронте: хорошие новости пока рано объявлять, мы работаем - ВСУ

22:38

В боях уехать будет нереально: россиянам посоветовали покидать Крым уже сейчас

Реклама
22:05

Как ведет себя собака, когда у нее глисты: профилактика и лечение

22:03

У Лукашенко сообщили о "вторжении" вертолета Польши и разразились негодованием

21:53

Забытый рецепт 60-х годов из советской столовой: эта намазка затмит всех

21:50

В ЕС на год продлили временную защиту для беженцев из Украины

21:34

Ополченцы России нанесли удар по оккупантам на Белгородщине: детали операции

20:51

"Украина будет бомбить Иран, Сирию и РФ": россияне опозорились диким фейком

20:39

Что кроется под "прогнозами" СМИ о затяжной войне: дипломат раскрыл лазейку РФВидео

19:44

Как сказать на украинском "долг платежом красен": Авраменко удивил ответом

19:39

Россию в Черном море охватил страх: в ВСУ назвали направление, куда уводят корабли

19:16

Польза сала для женщин: мифы и реальность, о которой вы не знали

19:10

Серая зона в Херсонской области: в чем ее опасностьмнение

19:07

Младший Ступка показал горячие поцелуи с новой пассией в США

18:46

NYT: в Европе не знают, как изготовить обещанный Украине миллион снарядов

18:45

"Крым в обмен на мир с Россией": дипломат раскрыл суть опасной риторики Трампа

18:07

Подручное средство удивит результатом любого: чем быстро разгладить морщины

17:34

Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России

17:17

Режиссер-воин Сенцов рассказал об освобожденной от врага земле на Юге

17:10

Россия уже развернула свою 25-ю армию и бросает элитные войска в пехоту - Евлаш

17:07

Церковный праздник 30 сентября: что нельзя делать на священномученика Григория

16:53

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara

Реклама
16:38

Стрижка привлечет внимание Купидона: лунный календарь стрижек на октябрь 2023

16:38

Будут ли США поддерживать Украину, если Байден проиграет выборы: прогноз ОгрызкоВидео

16:30

Как нужно жарить фундук: простые советы дадут невероятный вкус

16:23

Ополченцы России вернулись на Белгородчину и вступили в бой с оккупантами

16:06

ВСУ получат еще больше боеприпасов: Столтенберг сообщил о контрактах на €2,4 млрд

15:51

Очень мало благоприятных дней для посадки: лунный посевной календарь на октябрь

15:47

Выбрасывать - преступление: как использовать картофельные очистки с пользой

15:29

Соперник Оливье, о котором в Интернете говорят все: новый рецепт салата Граф

15:21

Госсекретарь США Блинкен появился в неожиданном амплуаВидео

15:08

Удары по Черноморскому флоту показали, что Украина победит – начштаба Британии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять