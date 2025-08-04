Остров с дурной славой, где Путин прятался от "уголовки": чем известен Валаам

В 1990-х годах Владимир Путин скрывался на Валааме от возможного уголовного преследования.

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Владимир Путин в 90-е сбежал на Валаам от следователей / Коллаж: Главред, фото: sovsekretno.ru, kremlin.ru

Вы узнаете:

Почему Путин сбежал на Валаам

Кто помог Путину сбежать на Валаам

Чем известен Валаам

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно посещает одно место в РФ, где проводит свой отдых. Это остров Валаам в Ладожском озере (Карелия).

Как пишет российские издание Агентство, после своего первого избрания президентом РФ в 2000 году Путин ездит сюда практически каждый год.

Регулярные визиты Путина на Валаам и использование Валаамского мужского монастыря в качестве места для проведения пресс-конференций, судя по всему, не являются случайными.

Именно на Валааме, как предполагают журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин в своей книге "Царь собственной персоной", российский лидер мог впервые всерьёз обратиться к религии — ещё в 1990-х, скрываясь здесь от возможного уголовного преследования.

Почему Путин сбежал на Валаам

Журналисты выяснили, что после поражения Анатолия Собчака на выборах в 1996 году, Генеральная прокуратура России начала расследование, касающееся деятельности петербургской мэрии, где в то время работал и Путин. В город прибыла группа следователей из Москвы. Опасаясь возможных юридических последствий, Путин, как утверждает источник, на время покинул Санкт-Петербург и уехал на Валаам.

Анатолий Собчак и Владимир Путин / poiskpravdy.com

Авторы отмечают, что эта история может быть лишь красивым мифом — она напоминает сюжеты из древних царских легенд. Тем не менее, есть немало признаков того, что у Путина действительно сформировалась особая, почти символическая привязанность к Валааму.

Каждое лето он приезжает туда примерно в те же даты, когда, по неподтверждённой версии, скрывался в монастыре. Более того, на территории обители для него построен отдельный скит — уединённое место, где он останавливается во время визитов.

Кто помог Путину сбежать на Валаам

Близкие к Путину предприниматели приобрели обширные участки земли в окрестностях карельского города Лахденпохья, напротив Валаама. Именно там, по сообщениям, Путин нередко останавливался во время своих поездок в монастырь.

По данным, приведённым в книге, организовать выезд Путина на Валаам в 1990-х мог Роман Цепов (в прошлом — Бейленсон), бывший силовик, имевший тесные связи с представителями криминального мира.

В открытых источниках утверждается, что Цепов собирал деньги с казино в пользу Путина. Он считается первой известной жертвой полония — токсичного вещества, которое, по некоторым данным, использовалось Кремлём для устранения неугодных.

Цепов также выступал посредником между Путиным и криминальными бандами Санкт-Петербурга. В 2004 году он скончался при загадочных обстоятельствах: вскоре после визита к знакомым в ФСБ и МВД у него развились симптомы тяжёлого отравления, напоминающие острую лучевую болезнь.

Роман Цепов / 24smi.org

Дурная слава: чем известен Валаам

Кремлевский хозяин часто проводит тут свои встречи. Вот и на этот раз он маячил перед телекамерами вместе с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Именно отсюда Путин фактически ответил на ультиматум Дональда Трампа по поводу завершения развязанной РФ войны в Украине.

Учитывая маниакальные страхи Путина, не удивительно, что на острове Валаам расположена отдельная часть войск ПВО. Мало кто сомневается, что основная ее задача – в случае угрозы уберечь свихнувшегося кремлевского старика во время его поездок на остров. На острове располагается воинская часть – около 30 человек (срочники, офицеры с семьями), рассказывало ранее издание Совершенно секретно.

Остров Валаам действительно имеет дурную славу, ведь после Второй мировой войны сюда буквально ссылали инвалидов, которые мозолили глаза советской власти в городах. Врачи приезжали сюда по набору, здесь давали подъемные на жизнь – 1 тыс. рублей и жилье, хотя работа была адовая. В дом инвалидов перемещали не только инвалидов войны, но и пожилых одиноких людей, инвалидов из тюрем, из карельских "домов инвалидов малой наполняемости".

/ sovsekretno.ru

Путин ищет преемника: мнение эксперта

В интервью изданию Главред политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и глава Института свободной России Александр Морозов ранее высказал своё мнение о том, кто из окружения Владимира Путина может рассматриваться как его возможный преемник.

По словам Морозова, хотя выбор может пасть на разных кандидатов, среди них есть несколько более вероятных фигур. Среди них — Денис Мантуров, который, несмотря на возраст, пользуется значительным влиянием и, похоже, находится в числе приближённых к Путину. Он вполне может вписаться в роль преемника. Также часто упоминается Антон Алиханов — бывший губернатор Калининградской области, ныне работающий в правительстве РФ, отметил эксперт.

Морозов также указал, что в качестве возможного преемника иногда называют Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совбеза, который в настоящее время возглавляет Россельхозбанк.

Смотрите видео - на зарубежные встречи ездит двойник Путина:

Настоящий ли Путин ездит на международные мероприятия? Настоящий ли Путин ездил к лидеру Китая? Как за время войны изменился психологический портрет россиянина?

Разговор об этом прошел с кандидатом психологических наук, профайлером Дмитрием Поповым в эфире "1+1".

Ранее сообщалось о том, что дроны атаковали "дворец Путина" в Геленджике. В результате атаки дронами, вероятно, были поражены виноградник и винодельня, находящиеся непосредственно на территории известного дворца Путина в Геленджике.

Напомним, ранее появились подробности строительства в Карелии возле Ладожского озера роскошной резиденции президента России Владимира Путина.

Как ранее сообщал Главред, в Абхазии местные жители вышли на акции протеста из-за передачи России усадьбы в Пицунде, которую хотят перестроить в резиденцию Владимира Путина.

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Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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