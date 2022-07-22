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В Абхазии вспыхнули массовые столкновения из-за строительства нового дворца Путина

22 июля 2022, 19:37

Аслан Бжания подтвердил, что России передадут госдачу и 184 гектара уникального реликтового парка на приморском курорте Пицунда.

Владимир Путин
Владимиру Путину понадобился новый дворец в Абхазии / Reuters

В Абхазии местные жители вышли на акции протеста из-за передачи России усадьбы в Пицунде, которую хотят перестроить в резиденцию Владимира Путина.

"Президент" непризнанной Абхазии Аслан Бжания подтвердил, что России передадут госдачу и 184 гектара уникального реликтового парка на приморском курорте Пицунда, сообщает Сирена.

После этого в Сухуме прошли протесты: жители выразили желание сохранить национальный заповедник во владении Абхазии. Демонстрация закончилась столкновениями митингующих с полицейскими и личной охраной Бжании.

В свою очередь "парламент" Абхазии попросил "конституционный суд" непризнанной республики проверить на законность соглашение о передаче России вышеуказанных земель.

Акция против строительства дворца Путина / Скриншот

Что известно о строительстве нового дворца Путина

По словам Бжании, что изначально передать Пицунду России предложил Путин.

Марионеточный лидер Абхазии говорит, что Пицунду передают России, потому что там любит бывать Путин, которого Бжания называет "нашим главным гостем".

Бжания добавил, что у Абхазии нет денег на обустройство Пицунды, тогда как Россия может превратить курорт в "полноценную резиденцию президента Российской Федерации".

Республика Абхазиясамопровозглашенное государство с ограниченным признанием на территории Грузии.

Во времена оккупации Грузии СССР на ее территории размещалась Абхазская АССР, часть Грузинской ССР.

Во время войны в Абхазии 1992—1993 годов республика получила военную поддержку России, и с тех пор является де-факто независимой от Грузии.

Подавляющее большинство стран мира рассматривают самопровозглашенную республику как часть Грузии.

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Ранее в Сети обнародовали фотографии недостроенного дворца нардепа от ОПЗЖ, кума Владимира Путина Виктора Медведчука недалеко от Пущи-Водицы.

Имение Медведчука взяли под охрану активисты. Там обнаружили ценные картины, портреты в "золотых" рамках, десятки шуб, меховых шапок и платьев, а также игровой автомат и пулемет.

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