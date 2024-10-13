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Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Анна Косик
13 октября 2024, 19:56
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На улице легко узнать мужчин и женщин, которые знают правила этикета по простым маркерам поведения.
Пар
Основные правила этикета на улице / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В современном мире уважение и тактичность друг к другу являются важными правилами общества. Чтобы их не нарушить, важно знать простейшие правила этикета, как вот кто должен идти налево на улице, мужчина или женщина.

Пользователи Quora поделились правильным ответом и еще несколькими важными правилами поведения на улице. Согласно этикету, мужчина должен идти слева от женщины и это правило возникло не случайно.

Справа, по традиции, идут военнослужащие, поскольку они должны быть готовы отдать воинское приветствие. Эти корни правила можно проследить еще со времен, когда офицеры всегда держали правую руку свободной для приветствия или защиты.

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Кроме этого на улице, когда женщина оступается или подскальзывается, мужчина обязан поддержать ее за локоть. В других случаях решение, брать ли мужчину под руку остается за женщиной.

Если мужчина хочет закурить на улице, согласно этикету, он не может это сделать в присутствии женщины без её согласия. Соблюдая это правило мужчина проявляет уважение и заботу.

Правила этикета также предусматривают, что любой женщине, независимо от ее возраста, мужчина должен помогать нести тяжелые предметы или объемные сумки. Однако дамскую сумочку, легкую шубу или манто мужчина может взять только в том случае, если женщина не может их нести по состоянию здоровья.

Еще одно правило касается разговора на улице. Во время этого мужчине не стоит складывать руки на груди, или держать их в карманах. Это считается проявлением отстраненности и неуважения.

Что такое Quora?

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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