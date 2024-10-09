Большинство даже не знает: кто по этикету первый заходит в лифт, мужчина или женщина

Соблюдение этих простых правил этикета сделает пребывание в лифте приятным для всех.

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Основные правила этикета в лифте / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Правила этикета помогают чувствовать себя уверенно в любом месте и не бояться оказаться в неловкой ситуации. Большинство людей ежедневно пользуются лифтами, но и не догадываются, как правильно себя вести.

Пользователи Quora поделились основными правилами поведения в лифте, и рассказали, кто первый должен туда заходить - мужчина или женщина. Хотя принято, что мужчины должны пропускать женщин вперед, в лифтах об этом стоит забыть. Заходит в кабину первый именно мужчина, а вот выходит тот, кто ближе к двери лифта.

Подобным является правило и для родителей и детей в лифте. Первыми в кабину заходят взрослые, а за ними дети. Выходить из лифта следует в обратном порядке - сначала ребенок, потом взрослый.

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Кроме этого в лифте не принято разговаривать по телефону. Небольшое пространство кабины делает всех присутствующих невольными слушателями. Это не только невежливо, но и неприятно для окружающих.

Если вы не можете отложить разговор, то старайтесь по крайней мере говорить тихо и сократить время телефонного звонка, насколько это возможно.

Еще одним важным правилом этикета в лифте является придерживание двери. Если видите, что кто-то спешит к лифту, стоит немного подождать и придержать дверь. Сегодня вы поможете другому - завтра кто-то поможет вам.

Что такое Quora? Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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