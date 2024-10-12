Ювелирный этикет: как правильно носить украшения

Ювелирные украшения подчеркивают натуральную красоту. Но чтобы это действительно было так, нужно следовать ювелирному этикету, который устанавливает определенные ограничения, но не запрещает эксперименты.
Об этикете украшений рассказала эксперт в вопросах этикета Наталья Миронюк.
К слову, не все то золото, что блестит. Однако можно проверить украшение на подлинность. Детальнее читайте в материале: Как проверить подлинность золота за считанные секунды: простой трюк.
Ювелирный этикет - основные правила
Классическая правила свидетельствуют:
- не стоит носить более двух колец на одной руке;
- не нужно сочетать часы с браслетом;
- не надевать украшения сразу на три зоны - руки, шея, лицо;
- не сочетать золото и серебро.
Если вы работаете в офисе и должны придерживаться делового стиля, то необходима максимальная сдержанность в выборе украшения. Вам не стоит использовать более двух украшений одновременно. Кольцо, небольшие серьги, лаконичная подвеска на цепочке - этого будет вполне достаточно. Вы не должны отвлекать делового партнера блестящими камнями и броскими браслетами.
На торжественные мероприятия можно подобрать более заметные ювелирные изделия с драгоценными камнями. Но в этом случае учтите, что акцент делается только на одном ювелирном украшении. Остальные должны быть более скромными, то есть рядом с многослойным колье должны быть лаконичные серьги.
В повседневном, неформальном образе украшения подбирают в соответсвии со своим стилем - кто-то любит украшения из дерева, из камня, из эмали, из кожи.
Для женской шеи нужно правильно подобрать аксессуар, чтобы подчеркнуть ее красоту.
На длинной шее хорошо смотрятся короткие цепочки, колье, ожерелье. И наоборот, небольшую шею визуально удлиняем длиными ниточками ожерелья.
Украшение на шее должно лежать либо выше, либо ниже выреза платья минимум на 2-3 сантиметра.
Кто такая Наталья Миронюк
Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.
Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.
Ювелирный этикет ношения колец
В современной моде появились новые тенденции, согласно которым сочетается золото и серебро. При этом девушки украшают почти все пальчики. Следите, чтобы не переборщить, даже если вы следуете моде.
Имеет большое значение форма и величина колец относительно пальцев. Для юной дамы подойдет миниатюрное кольцо с небольшим камешком. Зрелой даме подходит перстень побольше с выразительным камнем.
Пухленькие пальчики визуально удлиняем оригинальным ювелирным дизайном вытянутой формы.
Для тонких пальцев выбираем широкие кольца с круглыми камнями.
Смотрите видео - Как согласно этикету носить украшения:
Ранее Главред писал о неочевидных причинах, по которым нельзя носить серебро и золото вместе.
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