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Ювелирный этикет: как правильно носить украшения

Анна Ярославская
12 октября 2024, 14:13
159
Чтобы не выглядеть аляповато, нужно уметь сочетать украшения в зависимости от своего стиля.

Ювелирные украшения
Ювелирные украшения - правила этикета / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Ювелирные украшения подчеркивают натуральную красоту. Но чтобы это действительно было так, нужно следовать ювелирному этикету, который устанавливает определенные ограничения, но не запрещает эксперименты.

Об этикете украшений рассказала эксперт в вопросах этикета Наталья Миронюк.

К слову, не все то золото, что блестит. Однако можно проверить украшение на подлинность. Детальнее читайте в материале: Как проверить подлинность золота за считанные секунды: простой трюк.

Ювелирный этикет - основные правила

Классическая правила свидетельствуют:

  • не стоит носить более двух колец на одной руке;
  • не нужно сочетать часы с браслетом;
  • не надевать украшения сразу на три зоны - руки, шея, лицо;
  • не сочетать золото и серебро.

Если вы работаете в офисе и должны придерживаться делового стиля, то необходима максимальная сдержанность в выборе украшения. Вам не стоит использовать более двух украшений одновременно. Кольцо, небольшие серьги, лаконичная подвеска на цепочке - этого будет вполне достаточно. Вы не должны отвлекать делового партнера блестящими камнями и броскими браслетами.

На торжественные мероприятия можно подобрать более заметные ювелирные изделия с драгоценными камнями. Но в этом случае учтите, что акцент делается только на одном ювелирном украшении. Остальные должны быть более скромными, то есть рядом с многослойным колье должны быть лаконичные серьги.

В повседневном, неформальном образе украшения подбирают в соответсвии со своим стилем - кто-то любит украшения из дерева, из камня, из эмали, из кожи.

Для женской шеи нужно правильно подобрать аксессуар, чтобы подчеркнуть ее красоту.

На длинной шее хорошо смотрятся короткие цепочки, колье, ожерелье. И наоборот, небольшую шею визуально удлиняем длиными ниточками ожерелья.

Украшение на шее должно лежать либо выше, либо ниже выреза платья минимум на 2-3 сантиметра.

Кто такая Наталья Миронюк

Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.

Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Ювелирный этикет ношения колец

В современной моде появились новые тенденции, согласно которым сочетается золото и серебро. При этом девушки украшают почти все пальчики. Следите, чтобы не переборщить, даже если вы следуете моде.

Имеет большое значение форма и величина колец относительно пальцев. Для юной дамы подойдет миниатюрное кольцо с небольшим камешком. Зрелой даме подходит перстень побольше с выразительным камнем.

Пухленькие пальчики визуально удлиняем оригинальным ювелирным дизайном вытянутой формы.

Для тонких пальцев выбираем широкие кольца с круглыми камнями.

Смотрите видео - Как согласно этикету носить украшения:

Ранее Главред писал о неочевидных причинах, по которым нельзя носить серебро и золото вместе.

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