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Догадаются не все: почему нельзя носить серебро и золото вместе - неочевидные причины

Юрий Берендий
5 сентября 2024, 17:26
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Сочетание золота и серебра становится все популярнее среди ведущих модных дизайнеров мира. Главред выяснил, что будет если носить серебро и золото вместе.
Догадаются не все: почему нельзя носить серебро и золото вместе - неочевидные причины
Почему нельзя носить серебро и золото вместе - какие будут последствия / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Значительному количеству людей в детстве всегда говорили, что нельзя сочетать золотые и серебряные украшения вместе. Ношение золота и серебра вместе часто рассматривается как стилистически нежелательное из-за разницы в цвете, текстуре и энергетических свойствах. О том, почему нельзя носить золото и серебро вместе рассказала в своем Instagram блогер Виктория Козак.

Что будет если носить серебро и золото вместе

По ее словам, золото - это мягкий металл, который по своим физическим свойствам он является противоположностью серебра. Наиболее очевидная опасность ношения золота и серебра вместе - это быстрое стирание золота.

"Если, например, сразу две цепочки надеть на шею, то серебряная буквально сотрет золотую, потому что серебро прочнее. Вопреки своей красоте, золото является мягким и эластичным металлом, который может взаимодействовать только с кожей человека", - указывает она.

Можно ли носить золотой браслет вместе с серебряным

Народные поверья говорят, что не стоит носить серебро и золото одновременно, ведь они обладают разной энергетикой. Считается, что белый драгоценный металл уравновешивает и успокаивает, а цветной наполняет бодростью.

"Таким образом, каждый материал может дополнить характер недостающими чертами, подчеркивать плюсы и скрывать недостатки. Когда два металла надевают одновременно, их свойства теряются, заглушая друг друга. Именно поэтому народные поверья не рекомендуют носить золото и серебро вместе", - резюмировала блогерша.

Можно ли комбинировать золото и серебро

В то же время дизайнер ювелирных украшений Джилл Маурер отмечает, что люди, которые говорят, что нельзя носить золото и серебро вместе, все еще крепко держатся за старомодные мифы о том, что можно и что нельзя носить.

"Я действительно считаю, что то, в чем вы чувствуете себя наиболее уверенно, это то, в чем вы будете выглядеть круто, и это то, в чем вы будете полностью впечатлять. Поэтому именно эта смелая уверенность, которую вы чувствуете, будет определять, что именно вам подойдет", - говорит она в видео на собственном YouTube канале.

Она добавляет, что сейчас золотые цвета, как правило, лучше смотрятся на более теплых тонах кожи, тогда как серебро - на более холодных.

"Но я действительно считаю, что если вы сможете совместить эти два цвета вместе, то магия действительно произойдет", - указывает она.

Смотрите видео о том, можно ли носить серебряный крестик на золотой цепочке:

Можно ли носить серебро и золото на одной руке

Дизайнер указывает на то, что если вы правильно и минималистично разместите элементы вместе, это может быть действительно очень высококлассным и полностью соответствовать моде.

Также, сочетание серебра и золота на одной руке может добавить образу индивидуальности и выразительности, но важно избегать перегрузки аксессуарами.

"Можно экспериментировать с разными текстурами и размерами украшений, чтобы создать интересный контраст между двумя металлами. Некоторые ювелирные изделия даже специально изготавливаются с сочетанием серебра и золота, что делает их идеальными для одновременного ношения", - советует она.

Что известно о Джилл Маурер

Джилл Маурер - дизайнер ювелирных украшений, лауреат национальных наград, блогер. Джилл Маурер активно продвигает собственный YouTube канал в котором делится секретами работы ювелирного дизайнера и рассказывает о ключевых модных тенденциях. Аудитория канала достигает почти 14 тысяч пользователей.

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