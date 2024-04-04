Как проверить подлинность золота в магазине за считанные секунды: простой трюк

В современном мире золотые украшения являются популярным выбором для придания элегантности к любому облику. Главред выяснил, как проверить подлинность золота.

https://glavred.info/lifehack/kak-proverit-podlinnost-zolota-v-magazine-za-schitannye-sekundy-prostoy-tryuk-10555193.html Ссылка скопирована

Как отличить золото от подделки - проверка золота на подлинность / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Золотые украшения используются в ювелирном искусстве уже тысячи лет и считаются символом статуса, красоты и роскоши. Они имеют большую популярность по всему миру и используются для изготовления разнообразных изделий, таких как кольца, серьги, ожерелья, браслеты и другие.

Золотые украшения имеют много положительных качеств, таких как долговечность, устойчивость к коррозии и высокое качество. Кроме того, золото имеет высокую ценность и отражает вкус и стиль владельца. Однако, не все знают, как не стать жертвой обмана и отличить настоящее золото от подделки. Химик Глеб Репич в эфире "ТСН" показал простой способ, как в домашних условиях проверить подлинность золота.

Как проверить подлинность золота в домашних условиях

По его словам, если мы видим украшения, которые могут быть золотыми или если вам пытаются продать что-то, говоря, что это золото - его лучше проверить.

Химик рассказал о методе, который поможет со 100% вероятностью в домашних условиях отличить золото от подделки. Для этого, он советует использовать йод.

Он отмечает, что для проверки золота необходимо ватной палочкой или ручкой нанести каплю йода на украшение. После этого, изделие нужно промыть под небольшим количеством воды.

"Образуется слой вот такого черного налета. Это 100% показывает, что это золото. Потому что золото очень легко реагирует с йодом", - указывает Глеб Репич.

Смотрите видео о том, как проверить подлинность золота в домашних условиях:

В то же время, поддельное изделие, сделанное под золото не будет реагировать с золотом и скорее всего или смоется, или просто закрасит украшение в цвет йода, отмечает он.

Используя данный способ проверки подлинности золота Глеб Репич рекомендует наносить йод на нелицевую часть украшения

Кто такой Глеб Репич Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Как проверить золото с помощью нашатырного спирта - общие сведения

Проверка золота с помощью нашатырного спирта является одним из популярных методов, но стоит отметить, что она не является абсолютно точной и не гарантирует 100% результат. Тем не менее, этот метод может помочь вам получить общую идею о чистоте золота. Вот как его применить:

Подготовьте спирт: возьмите небольшое количество нашатырного спирта и налейте его в чистый контейнер. Можно использовать стеклянный или пластиковый сосуд.

Оцените реакцию: поставьте изделие золота в спирт на некоторое время. Если оно меняет цвет или выбеливается, это может свидетельствовать о том, что оно содержит дополнительные металлы или не является чистым золотом.

Проверка результатов: после погружения изделия в спирт следует внимательно наблюдать за любыми изменениями. Чистое золото не должно менять цвет или выбеливаться.

Как проверить золото зубной пастой - общие сведения

Проверка золота зубной пастой - это один из самых простых способов определить, является ли ваше золото настоящим или поддельным. Этот метод может быть использован для проверки малых предметов, таких как цепочки, обручальные кольца или монеты. Вот как вы можете выполнить эту проверку:

Подготовьте материалы: вам понадобится зубная паста, мягкая ткань или салфетка, чтобы вытереть зубную пасту после проверки, и золотое изделие, которое вы хотите проверить.

Нанесите зубную пасту: нанесите небольшое количество зубной пасты на золотое изделие. Важно использовать обычную белую зубную пасту без каких-либо дополнительных составляющих.

Посмотрите на реакцию: дайте зубной пасте немного времени высохнуть на золоте. Если паста меняет цвет или темнеет, это может свидетельствовать о том, что золото не является настоящим. Настоящее золото не реагирует с зубной пастой и остается без изменений.

Вытрите зубную пасту: после проверки удалите зубную пасту с золотого изделия с помощью мягкой ткани или салфетки.

Этот метод может помочь вам определить, является ли ваше золото настоящим, но он не является абсолютно точным. Если у вас возникают сомнения или если у вас есть ценное изделие, лучше обратиться к специалисту для проверки.

Кроме того, существует рентгенофлюросцентный способ проверки золота на качество. Для этого нужно обратиться в государственное предприятие пробного контроля для проведения соответствующей экспертизы.

Смотрите видео о том, как отличить золото от подделки:

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред