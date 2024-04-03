Не в каждой квартире или доме жителя США можно увидеть стиральную машинку.

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Почему в американских домах нет стиральных машин / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Стиральная машина в Украине есть почти в каждом доме, но в США дела обстоят совсем по-другому. В западных странах услуги прачечных, включая стирку и глажку белья, появились еще в начале 19 века и с тех пор они не потеряли популярность.

Почему в америке стирают в прачечных?

В 30-х годах 20 века возникла потребность в дешевых прачечных для широких слоев населения. После открытия первой прачечной в Техасе последовала целая волна – прачечные самообслуживания массово открывались во многих городах Америки.

И хотя с повышением уровня жизни многие американцы начали покупать бытовые стиральные машинки для своего дома, прачечные до сих пор остаются популярными и востребованными, пишут эксперты.

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Почему американцы не стирают дома?

Прежде всего, услуги прачечных очень дешевые. Кроме того, американцы генетически склонны к экономии, начиная от экономии пространства в доме и заканчивая экономией воды и электричества.

Сколько стоит стирка в прачечной? Цены отличаются в зависимости от прачечной, от города, от штата. Одна стирка стоит $1-5. Что касается сушилки, то высушить белье можно в среднем за $3.

Также огромное количество американцев снимают жилье, владельцы которого категорически запрещают устанавливать стиральные машины. Арендодатели опасаются коротких замыканий, протечек и прочих проблем. Но стоит отметить, что среди клиентов прачечных не только те, кто снимает жилье и, по сути, не имеет другого выхода.

Состоятельные американцы также периодически пользуются услугами прачечных, чтобы, например, постирать крупные вещи, такие как покрывала и подушки.

Современные прачечные самообслуживания создают для клиентов максимально комфортные условия. Многие из них устанавливают дополнительное оборудование для сушки и глажки, а также оборудуют уютные зоны ожидания с бесплатным Wi-Fi, телевизорами и кофейными автоматами.

Кроме доступных цен, прачечные самообслуживания имеют еще ряд выгодных характеристик. Большинство прачечных работают круглосуточно и находятся в удобных местах, что удобно даже для самых занятых людей.

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