Как почистить стиральную машину: два простых, но очень хороших средства

Стиральная машинка – помощница для каждой хозяйки. Машина решает множество проблем со стиркой вещей и помогает экономить время. Однако со временем появляется накипь и грязь внутри машинки и возникает вопрос, как в домашних условиях почистить стиральную машину автомат. Мы напомним о простом и эффективном способе.
В Интернете можно встретить множество советов, как почистить стиральную машинку, однако каждый из них вызывает сомнения. Поэтом предлагаем вам воспользоваться официальной инструкцией от Whirlpool.
Как почистить стиральную машину в домашних условиях
Что нужно для очистки машинки
Вам понадобятся уксус, сода, мягкая щетка, салфетки и, при необходимости, лимонная кислота.
Проведите очистку бака и дозатора
Для начала бак для порошка и дозатор нужно вынуть из машинки. Налейте в раковину горячую воду, добавьте 1 чашку уксуса и положите детали в воду. Они должен побыть в воде несколько часов.
Чтобы удалить все отложения, используйте зубную щетку.
Почистите барабан
Чтобы провести очистку барабана, следует запустить машинку на горячем режиме без белья и добавить в бак 2 чашки уксуса. Когда машинка наполнится водой, остановите цикл на 1 час, чтобы уксус смог проникнуть в систему. Когда цикл завершится, нужно добавить 1 чашку соды в бак и запустить еще один цикл.
Как очистить стиральную машину от неприятного запаха
Чтобы убрать неприятный запах, нужно добавить 1 чашку лимонной кислоты и запустить короткий цикл.
Предпоследний этап – очистка уплотнения и фильтров. Понадобится протереть уплотнение двери внутри машинки при помощи уксуса. Фильтр очищается от возможных загрязнений и остатков грязи.
Когда все этапы очистки завершены, оставьте машинку открытой для проветривания.
Как часто можно чистить стиральную машинку
Стиралку нужно чистить каждые 2-3 месяца, чтобы машина поддерживалась в оптимальном рабочем состоянии.
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