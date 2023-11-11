Замшевая обувь будет как новая: 6 лайфхаков, которые помогут избавиться от пятен и потертостей

Несколько простых и эффективных методов помогут сохранить текстуру и внешний вид вашей любимой обуви.

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Как отчистить замшевую обувь от пятен / коллаж: Главред, фото : depositphotos.com, ua.papirus.com.ua, liderpak.ua

Купив пару замшевых туфель, вы вкладываете деньги в предмет роскоши. Но со временем и использованием они неизбежно загрязняются или изнашиваются. Если вам интересно, как почистить замшевую обувь вот несколько домашних хитростей, которые помогут обуви вернуть свой первоначальный вид.

Как чистить замшевую обувь щеткой

Дождь и грязь могут стать злейшим врагом вашей замшевой обуви. Обязательно дайте обуви полностью высохнуть, если она промокла или испачкалась. Затем специальной щеткой для замши или даже щеткой с мягкой щетиной аккуратно удалите грязь или пыль. Всегда чистите щеткой по направлению к ворсу замши, чтобы сохранить ее первоначальную текстуру.

Как избавиться от царапин с помощью ластика

Хотя этот трюк может показаться странным на первый взгляд, но он чрезвычайно эффективен. Простой стиралкой можно удалить мелкие царапины. Для этого осторожно потрите царапину и она исчезнет, как по волшебству.

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Чернильные пятна: малярный скотч поможет

Вы когда-нибудь задумывались, как почистить замшевую обувь, если на ней осталось чернильное пятно? Если чернила еще свежие, используйте малярную ленту. Попробуйте приклеить его поверх пятна и приподнять, повторяя несколько раз, пока чернильное пятно не исчезнет полностью.

Как избавиться от сложных пятен

Сложные пятна можно удалить лезвием. Хотя это может показаться рискованным, этот метод полезен для тех пятен, которые невозможно удалить. Осторожно проведите лезвием по пятну, стараясь не повредить материал.

Как отчистить замшевую обувь водой

Поскольку вода есть у каждого из нас, то желание отмыть замшевую обувь водой довольно соблазнительное. Однако важно помнить, что вода также может загрязнить замшу. Если вы решите ее использовать, добавьте в воду мыло или нашатырный спирт. Затем слегка смочите смесью тряпку и аккуратно протрите ею пятно. Помните, что замшевую обувь нужно сушить в месте, вдали от источников тепла.

Пищевая сода и тальк-действенные помощники

Одно из чудес в поисках того, как почистить замшевую обувь - эта пара. Они идеально впитывают влагу и удаляют жирные пятна. Нанесите небольшое количество на пятно, дайте постоять,а затем аккуратно почистите. В результате пятна как и не было.

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