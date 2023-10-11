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Есть в каждом доме: эксперт сообщил об уникальном методе борьбы с храпом

Юрий Берендий
11 октября 2023, 11:55 обновлено 11 октября, 12:11
Эксперты из Британии сообщили о легком способе избавляться от храпа. Этот лайфхак поможет вернуть крепкий и здоровый сон для вас и вашего партнера.
Храп, лайфхак
Эксперт сообщил об уникальном методе борьбы с храпом / Коллаж Главред, фото: depositphotos.com

Храп может раздражать вашего партнера и нарушать его сон, но по большей части это безвредно. Однако, в зависимости от того, насколько это беспокоит тех, с кем вы делите спальню, это может заставить вас чувствовать себя застенчивым, а также может сделать их капризными и уставшими.

Хотя легкий храп вряд ли повлияет на ваше здоровье, он все же может стать предметом споров в отношениях, и если вы беспокоитесь о своем храпе, проблему можно решить, просто изменив образ жизни. Один из них, в частности, невероятно прост, легок и также поможет улучшить ваше общее состояние здоровья и самочувствие: пейте больше воды. Об этом пишет британское издание Mirror.

Большинству изз нас не хватает воды, от латте со льдом до чашек чая, слишком много других вкусных напитков отвлекают нас от того, что должно быть нашей главной миссией: избежать обезвоживания. Напитки с сахаром или кофеином могут выглядеть слишком привлекательно, но ни один из них не так полезен для нас, как обычный H2O, и это также относится к храпу. Храп возникает, когда мы расслабляемся во сне, и определенные сосуды сужаются, вызывая вибрацию во рту, носу, горле или языке.

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Гидратация может означать, что в этих областях образуется меньше слизи, что, в свою очередь, сводит к минимуму храп. Это также одна из причин, по которой храпящие чаще храпят после употребления алкоголя, который обезвоживает вас и часто содержит высокий уровень сахара, который, как известно, увеличивает образование слизи.

По данным экспертов Национальной службы здоровья Британии, мы все должны выпивать от 6 до 8 стаканов жидкости в день, хотя вам может понадобиться больше, если вы кормите грудью, на улице жаркая погода, вы плохо себя чувствуете или физически нагружаетесь.

Обеспечение достаточного количества воды имеет множество других преимуществ для здоровья, помимо минимизации храпа.

К ним относятся регулирование температуры вашего тела, смазка суставов, защита спинного мозга и обеспечение удаления отходов из вашего тела, когда вы потеете и идете в туалет.

Напомним, ранее Главред сообщал, что блогер Кармен Батрес поделилась простым рецептом напитка, который, по ее словам, помогает людям "вернуть назад" возраст, способствует снижению веса и придает коже сияние.

Также ранее мы подробно рассказали сколько кофе можно пить в день. Ответ удивит даже опытных кофеманов.

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