Зачем смешивать стиральный порошок с сахаром: способ, который удивит всех хозяек

Каждая грамотная хозяйка знает, как правильно стирать вещи, чтобы они были свежими и как можно дольше сохраняли свой вид. Но порой возникает вопрос, что добавлять при стирке белья, когда нужно вывести пятна или отбелить какую-то вещь. И тут нежданно-негаданно можно узнать, что не лишним будет добавить и сахар. Мы с радостью поделимся способами, как стирать вещи с сахаром как в машинке автомат, так и вручную.
Сахар защищает ткани и отбеливает вещи
Сахар и стирка – вполне совместимы вещи. Хитрые хозяйки смешивают сахар с порошком и заполняют такой смесью стиральную машинку. Такой способ поможет вашим вещам не терять цвет и не линять.
Кроме того, сахар защищает ткани от деформации при стирке. Особенно, если это одежда из натурального шелка, шерсти или кашемира.
Также сахар отбеливает белые вещи. Чтобы в этом убедиться, можно взять тазик, налить туда литр теплой воды, добавить ложку сахара, перемешать и добавить вещь, которую вы только что достали из машинки после стирки. Эффект сможете заметить уже через полчаса.
Как постирать одежду с сахаром
Чтобы постирать вещи с сахаром, нужно взять 1 столовую ложку сахара и засыпать ее в стиральную машину в контейнер для моющих средств. Туда, куда обычно нужно наливать кондиционер. В лоток для порошка нужно положить капсулы для стирки или стиральный порошок.
Далее забрасываем цветное белье в барабан стиралки и запускаем программу. В конце цикла просто высушите вещи и посмотрите на результат.
Стирка с сахаром должна помочь сохранить цвет одежды в течение долгого времени.
Как постирать вещи с сахаром вручную
Если вы не готовы к таким экспериментам, попробуйте метод при ручной стирке.
Нужно взять тазик, залить туда 5 литров теплой воды и растворить в ней 1 столовую ложку сахара. В раствор, который получился, нужно погрузить одежду, цвет которой вы хотели бы освежить.
Через час старательно прополощите вещи в чистой воде и смотрите, что получилось.