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Зачем смешивать стиральный порошок с сахаром: способ, который удивит всех хозяек

Андрей Ганчук
9 октября 2023, 05:00
Если вы пока не знаете, что можно добавить в порошок для лучшей стирки, используйте сахар – он поможет сохранить цветные и отбелить белые вещи
Сахар, стирка
Что лучше всего отстирывает вещи, многие хозяйки узнают, когда попробуют постирать с сахаром / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Каждая грамотная хозяйка знает, как правильно стирать вещи, чтобы они были свежими и как можно дольше сохраняли свой вид. Но порой возникает вопрос, что добавлять при стирке белья, когда нужно вывести пятна или отбелить какую-то вещь. И тут нежданно-негаданно можно узнать, что не лишним будет добавить и сахар. Мы с радостью поделимся способами, как стирать вещи с сахаром как в машинке автомат, так и вручную.

Сахар защищает ткани и отбеливает вещи

Сахар и стирка – вполне совместимы вещи. Хитрые хозяйки смешивают сахар с порошком и заполняют такой смесью стиральную машинку. Такой способ поможет вашим вещам не терять цвет и не линять.

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Кроме того, сахар защищает ткани от деформации при стирке. Особенно, если это одежда из натурального шелка, шерсти или кашемира.

Также сахар отбеливает белые вещи. Чтобы в этом убедиться, можно взять тазик, налить туда литр теплой воды, добавить ложку сахара, перемешать и добавить вещь, которую вы только что достали из машинки после стирки. Эффект сможете заметить уже через полчаса.

Как постирать одежду с сахаром

Чтобы постирать вещи с сахаром, нужно взять 1 столовую ложку сахара и засыпать ее в стиральную машину в контейнер для моющих средств. Туда, куда обычно нужно наливать кондиционер. В лоток для порошка нужно положить капсулы для стирки или стиральный порошок.

Далее забрасываем цветное белье в барабан стиралки и запускаем программу. В конце цикла просто высушите вещи и посмотрите на результат.

Стирка с сахаром должна помочь сохранить цвет одежды в течение долгого времени.

Как постирать вещи с сахаром вручную

Если вы не готовы к таким экспериментам, попробуйте метод при ручной стирке.

Нужно взять тазик, залить туда 5 литров теплой воды и растворить в ней 1 столовую ложку сахара. В раствор, который получился, нужно погрузить одежду, цвет которой вы хотели бы освежить.

Через час старательно прополощите вещи в чистой воде и смотрите, что получилось.

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