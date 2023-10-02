Гениальный метод жарки яиц без обжаривания, который занимает всего 3 минуты

Новый способ приготовления идеальных жареных яиц полезнее, чем на сковороде, и не требует особых усилий.

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Как пожарить яйца / Коллаж Главред, фото flickr (Tom Milewski), скриншот TikTok (Tom Milewski)

Яйца являются неотъемлемой частью нашего рациона - будь то завтрак вкрутую или омлет. Они универсальны, но их приготовление может быть довольно сложным, потому что часто жареные яйца трудно отодрать от сковородки.

Но теперь есть новый простой способ приготовить жареное яйцо, которое будет ничем не хуже, и даже полезнее, чем на сковороде. Так, пользовательница TikTok @lubnashomekitchen недавно поделилась с поклонниками своим способом приготовления яиц.

Как приготовить яйца без сковороды - лайфхак

Девушка использует фритюрницу, чтобы сделать процесс приготовления как можно более легким.В видеоролике Лубна помещает два небольших квадратных листа фольги в корзину фритюрницы, сбрызгивая их небольшим количеством масла для предотвращения пригорания Дальше она закрывает фритюрницу и устанавливает таймер на три минуты при температуре 160 градусов. По истечении трех минут она открывает фритюрницу и достает два идеально прожаренных яйца.

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Следует отметить, что время и температура зависят от марки и модели используемой фритюрницы, поэтому может потребоваться несколько пробных приготовлений, чтобы понять, как лучше готовить яйца в вашей фритюрнице.

Как пожарить яйцо без пригорания на сковороде

Не многие имеют дома фритюрницу и готовят яйца только на сковороде, но даже так их можна пожарить без пригорания. Для этого сложите пергаментную бумагу так, как делала Лубна на видео и поместите туда яйца. Так вы приготовите яичницю не только без пригорания, но и без подсолнечного масла.

Видео, как пожарить яйцо без сковороды:

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