УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Гениальный метод жарки яиц без обжаривания, который занимает всего 3 минуты

Лидия Неплях
2 октября 2023, 15:41 обновлено 2 октября, 15:41
Новый способ приготовления идеальных жареных яиц полезнее, чем на сковороде, и не требует особых усилий.
Как пожарить яйца
Как пожарить яйца / Коллаж Главред, фото flickr (Tom Milewski), скриншот TikTok (Tom Milewski)

Яйца являются неотъемлемой частью нашего рациона - будь то завтрак вкрутую или омлет. Они универсальны, но их приготовление может быть довольно сложным, потому что часто жареные яйца трудно отодрать от сковородки.

Но теперь есть новый простой способ приготовить жареное яйцо, которое будет ничем не хуже, и даже полезнее, чем на сковороде. Так, пользовательница TikTok @lubnashomekitchen недавно поделилась с поклонниками своим способом приготовления яиц.

Как приготовить яйца без сковороды - лайфхак

Девушка использует фритюрницу, чтобы сделать процесс приготовления как можно более легким.В видеоролике Лубна помещает два небольших квадратных листа фольги в корзину фритюрницы, сбрызгивая их небольшим количеством масла для предотвращения пригорания Дальше она закрывает фритюрницу и устанавливает таймер на три минуты при температуре 160 градусов. По истечении трех минут она открывает фритюрницу и достает два идеально прожаренных яйца.

видео дня

Следует отметить, что время и температура зависят от марки и модели используемой фритюрницы, поэтому может потребоваться несколько пробных приготовлений, чтобы понять, как лучше готовить яйца в вашей фритюрнице.

Как пожарить яйцо без пригорания на сковороде

Не многие имеют дома фритюрницу и готовят яйца только на сковороде, но даже так их можна пожарить без пригорания. Для этого сложите пергаментную бумагу так, как делала Лубна на видео и поместите туда яйца. Так вы приготовите яичницю не только без пригорания, но и без подсолнечного масла.

Видео, как пожарить яйцо без сковороды:

Больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
куриные яйца лайфхак
Реклама

Главное за день

В Херсоне прилет во время атаки оккупантов: пострадавшие в критическом состоянии

В Херсоне прилет во время атаки оккупантов: пострадавшие в критическом состоянии

13:38 Украина
ЕС расширится от Лиссабона до Луганска: в Германии сделали громкое заявление

ЕС расширится от Лиссабона до Луганска: в Германии сделали громкое заявление

13:26 Мир
Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники "перемололи" сотни россиян

Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники "перемололи" сотни россиян

12:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:41

Гениальный метод жарки яиц без обжаривания, который занимает всего 3 минуты

15:32

Что нужно выпить 4 октября, чтобы здоровье было крепким: приметы и запреты

15:20

Зачем США и РФ готовят ядерные полигоны: раскрыт план действий Запада

15:15

Готов ли Запад предоставить "ядерный зонт": Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше

15:03

У Ларисы Долиной родилась внучка от ее бывшего мужа - реакция путинистки

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
14:53

Бизнес на ровном месте: зачем люди собирают каштаны и что из них делают

14:46

"Предатель": в РФ закатили истерику из-за пилота, перегнавшего Ми-8 в Украину

13:41

Надя Дорофеева ждет ребенка от Миши Кацурина - СМИ

13:38

В Херсоне прилет во время атаки оккупантов: пострадавшие в критическом состоянииФото

Реклама
13:26

ЕС расширится от Лиссабона до Луганска: в Германии сделали громкое заявление

13:18

Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation

12:56

Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники "перемололи" сотни россиян

12:49

Не нужно лупить молотком и зажимать в дверях: как легко очистить грецкие орехи

12:26

Лишь 5% людей за 11 секунд могут заметить подсолнух, скрывающийся среди пчел

12:24

Большинство людей не найдут бабочку на дереве: хитрая головоломка для самых внимательных

12:05

"Пирог" из 3 ингредиентов впитает всю грязь со сковороды: как его приготовить

12:02

В Украину идет похолодание и дожди: синоптик назвал точные даты

11:59

Андрею Данилко - 50: топ-7 неожиданных и малоизвестных фактов про артиста

11:49

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный ПлутонЭксклюзив

11:41

Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснетьВидео

Реклама
11:38

Что означает слово "ровер" и можно ли его употреблять: Авраменко объяснил важные нюансыВидео

11:34

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

11:04

Лунный календарь на 3 октября: Месяц предупреждает об опасности в денежных делах и здоровье

11:01

Уоллес призвал Зеленского мобилизовать больше молодежи

10:42

Важнее, чем вы думаете: зачем нужно зеркало в лифте

10:41

РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

10:37

Дроны атаковали в российском Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59Видео

10:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Весам - болезнь, Стрельцам - праздник, Скорпионам - ясностьВидео

09:36

РФ пытается вернуть утраченные позиции: стянула резервы и бросила их на штурм

09:31

Финансовый гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: кого завалит деньгами

09:28

Оккупанты атаковали Харьков: были попадания вражеских ракет С-300 за городом

09:18

Именины 3 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:15

У матери – осколочные ранения, пострадали 2 детей: РФ обстреляла дом в ХерсонеФото

08:37

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: Ракам - экономить, Скорпионам - избегать конфликтов

08:37

Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал

08:21

РФ ударила по Украине: есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура

08:09

Самый дешевый рецепт из всех возможных: готовим запеченные яблоки с медом и корицей за 30 минут

07:58

"За ошибки приходится платить": Огрызко объяснил, почему РФ напала на Украину

07:15

На войне в Украине погиб эстонский доброволец с позывным "Стингер"

06:43

Снова может стать серьезной угрозой для ВСУ: в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера"

Реклама
06:12

Почему американцы голосуют за Трампа?мнение

05:00

Что нужно положить в карман 3 октября, чтобы защититься от проблем: приметы дня

02:18

Не стирайте так куртки: ошибки, которые испортят вещи

01:30

Режим Путина снесут: экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий мятежа в РФВидео

00:28

"Германия потянется к россиянам": Польша предостерегает Зеленского от союза с немцами

01 октября, воскресенье
23:20

Война затянется, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю: тревожный прогноз эксперта

22:46

Операция "Барыня": в ГУР рассказали о судьбе завербованного российского офицера

22:05

Ефросинина вспомнила трогательную историю о том, как ее муж ушел в ВСУ

21:50

Пуля застряла у сердца: удивительная история спасения украинского военного

21:31

Можно ли молиться без нательного крестика: простые ответы изумят даже скептиков

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять