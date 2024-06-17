Почему в машине всегда должен быть рис - французская хитрость

Этот злак может стать настоящим спасителем для вас.

https://glavred.info/lifehack/pochemu-v-mashine-vsegda-dolzhen-byt-ris-francuzskaya-hitrost-10573616.html Ссылка скопирована

Почему в машине всегда должен быть рис / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мало кто знает о необыкновенных достоинствах риса, особенно в автомобильных условиях. Этот злак может стать настоящим спасителем, помогая в борьбе с сыростью и неприятными запахами.

Как убрать сырость в машине?

Все мы знаем, насколько эффективны впитывающие пакетики из силикагеля, которые часто встречаются в обуви, одежде и электронных устройствах.

Однако для того чтобы справиться с влагой в автомобиле, их потребуется огромное количество. Вместо этого можно использовать рис, который обладает схожими свойствами и отлично впитывает влагу, даже в труднодоступных местах, пишет французский портал Sante+.

видео дня

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Как использовать рис для устранения сырости:

Наполните тканевые мешочки на 3/4 сухим рисом и оставьте их открытыми.

Разместите мешочки в багажнике, под сиденьями и на приборной панели.

Регулярно проверяйте и меняйте рис, когда он станет влажным на ощупь.

Этот простой метод поможет сократить запотевание лобового стекла и предотвратит развитие плесени и грибка в салоне автомобиля.

Рис для устранения неприятных запахов

Рис не только борется с влагой, но и является отличным дезодорирующим средством. Он эффективно устраняет затхлые запахи, скопившиеся в автомобиле, такие как запахи от сигаретного дыма, еды или домашних животных.

Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

Как избавиться от запаха в машине?

Наполните мешочки с рисом и разместите их в автомобиле, особенно в местах с наиболее выраженными запахами.

Для усиления эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла, например, лаванды или чайного дерева.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред