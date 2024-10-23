После 13 лет вместе и 8 лет помолвки: Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли планируют свадьбу - СМИ

Родители двоих общих детей наконец решились узаконить свои отношения.

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Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли женятся - почему откладывали свадьбу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британская супермодель и одна из "ангелов Victoria’s Secret" Рози Хантингтон-Уайтли состоит в романтических отношениях с британской кинозвездой Джейсоном Стейтемом с 2010 года. В 2016 году актер сделал своей избраннице предложение руки и сердца, но в проведение свадьбы вмешался крошка Джек - первый сын пары.

Рози и Джейсон планировали свадьбу в 2018 году, но мальчик, который появился на свет в 2017-ом, был на их взгляд слишком мал, а им очень хотелось бы, чтобы он запомнил, как мама и папа женятся. Так Стейтем и Хантингтон-Уайтли отложили церемонию в первый раз.

Когда Джек немного подрос, родители подарили ему сестричку - Изабелла появилась на свет 2 февраля 2022 года. На какое-то время свадьба вновь выпала из списка первоочередных дел.

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Впрочем недавно инсайдеры сообщили изданию RadarOnline, что актер твердо решил во что бы то ни стало отвести своего ангела под венец. Сейчас пара, после многих взлетов и падений, безумно влюблена друг в друга, и готова к этому, как никогда. К тому же Джейсон и Рози планируют третьего ребенка, сообщает информатор.

"Они чрезвычайно счастливы вместе. У них были свои взлеты и падения – в основном из-за того, что Джейсон был легкомысленным. Но он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что является невероятным партнером и отцом – и они влюблены больше, чем когда-либо. ... Шутят, что если они будут ждать, то окажутся в доме престарелых еще до того, как смогут сыграть свадьбу", - цитирует источник издание.

Кто такой Джейсон Стейтем? Джейсон Стейтем - британский актер, известный по фильмам режиссера Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Гнев человеческий", "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"), дилогии "Адреналин", а также сериям "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж", сообщает Википедия.

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