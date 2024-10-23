Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

После 13 лет вместе и 8 лет помолвки: Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли планируют свадьбу - СМИ

Анна Подгорная
23 октября 2024, 01:20
10
Родители двоих общих детей наконец решились узаконить свои отношения.
Джейсон Стейтем, Рози Хантингтон-Уайтли
Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли женятся - почему откладывали свадьбу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британская супермодель и одна из "ангелов Victoria’s Secret" Рози Хантингтон-Уайтли состоит в романтических отношениях с британской кинозвездой Джейсоном Стейтемом с 2010 года. В 2016 году актер сделал своей избраннице предложение руки и сердца, но в проведение свадьбы вмешался крошка Джек - первый сын пары.

Рози и Джейсон планировали свадьбу в 2018 году, но мальчик, который появился на свет в 2017-ом, был на их взгляд слишком мал, а им очень хотелось бы, чтобы он запомнил, как мама и папа женятся. Так Стейтем и Хантингтон-Уайтли отложили церемонию в первый раз.

Когда Джек немного подрос, родители подарили ему сестричку - Изабелла появилась на свет 2 февраля 2022 года. На какое-то время свадьба вновь выпала из списка первоочередных дел.

видео дня

Впрочем недавно инсайдеры сообщили изданию RadarOnline, что актер твердо решил во что бы то ни стало отвести своего ангела под венец. Сейчас пара, после многих взлетов и падений, безумно влюблена друг в друга, и готова к этому, как никогда. К тому же Джейсон и Рози планируют третьего ребенка, сообщает информатор.

"Они чрезвычайно счастливы вместе. У них были свои взлеты и падения – в основном из-за того, что Джейсон был легкомысленным. Но он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что является невероятным партнером и отцом – и они влюблены больше, чем когда-либо. ... Шутят, что если они будут ждать, то окажутся в доме престарелых еще до того, как смогут сыграть свадьбу", - цитирует источник издание.

Кто такой Джейсон Стейтем?

Джейсон Стейтем - британский актер, известный по фильмам режиссера Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Гнев человеческий", "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"), дилогии "Адреналин", а также сериям "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж", сообщает Википедия.

Голливуд - последние новости:

Ранее американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес впервые заговорила про развод с Беном Аффлеком - их брак длился меньше двух лет, а разрыв стал настоящим ударом для артистки.

Также стало известно, что 94-летний Клинт Иствуд нашел себе новую подругу всего через 78 дней после смерти любимой, в фактическом браке с которой он состоял на протяжении последних 10 лет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Джейсон Стэтхэм Рози Хантингтон-Уайтли новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
Первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября - Буданов

Первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября - Буданов

01:21Украина
Украина готова к решению конфликта при одном условии: Ермак назвал варианты

Украина готова к решению конфликта при одном условии: Ермак назвал варианты

23:54Украина
Скандал с инвалидностью для прокуроров: Зеленский раскритиковал работу двух министров

Скандал с инвалидностью для прокуроров: Зеленский раскритиковал работу двух министров

23:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Деньги их любят: 4 знака зодиака, которые умеют привлекать богатство

Деньги их любят: 4 знака зодиака, которые умеют привлекать богатство

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года

3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года

Последние новости

01:21

Первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября - Буданов

01:20

После 13 лет вместе и 8 лет помолвки: Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли планируют свадьбу - СМИ

00:40

В России "кадровый дефицит": ракетчиков резко начали переводить в пехоту

00:24

"Люблю его, хотя и опасаюсь": Оля Цибульская сообщила о важных переменах

00:08

Сын путинистки Валерии может сесть в тюрьму за полмиллиона долларов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22 октября, вторник
23:55

Путиниста Киркорова проверят на связь с ЛГТБ

23:54

Украина готова к решению конфликта при одном условии: Ермак назвал варианты

23:46

Скандал с инвалидностью для прокуроров: Зеленский раскритиковал работу двух министров

23:33

Курс на безопасность: организаторы Евровидения-2025 введут новые правила

Реклама
23:11

Аурика Ротару объявила, почему на самом деле София Ротару сейчас не выступает

22:51

Путин изменил дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины: в Украине отреагировали

22:45

Турция получила серьезное предупреждение от США: при чем здесь поставка оружия для РФ

22:07

На месте удара - пожар: Россия атаковала Харьков КАБами - куда попал враг

21:54

Маму и дочь искали под завалами: жуткие кадры с места удара в СумахВидео

21:52

"Абсолютно новая модель": что будет в Украине вместо МСЭК - Шмыгаль

21:42

Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

21:37

Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

21:20

Зеленский заявил о переговорах с РФ: какие три аспекта будут свидетельствовать о готовности

21:08

Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

21:03

Россияне в отчаянии: ошибка Путина может дорого стоить РФ - британский полковник

Реклама
20:40

Почему море соленое и при чем здесь "эффект накопления": интересный ответВидео

20:29

РФ перешла в новое наступление на Юге: есть ли угроза прорыва к Херсону - ВСУ

20:27

Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать в день святого Иакова

20:10

Кровавый спектакль Путина в Казани: что показал саммит БРИКСмнение

19:55

Путин пошел на радикальные шаги: в США ответили, опасен ли саммит БРИКС в РФ

19:53

Вклинением врага в линию обороны в Часовом Яру: в ВСУ сделали новое заявление

19:41

РФ меняет тактику и цели для ударов "Шахедами": аналитики предупредили об изменениях

19:39

В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

19:34

Подался в квадроберы: ведущий "Холостяка" показался в костюме кота

19:32

"Может быть 2 бригады по 6 тыс.": Зеленский озвучил новые данные о военных КНДР в УкраинеВидео

19:15

Оккупанты спешно продвигаются в важный город: ВСУ крушат технику РФ - DeepState

18:44

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

18:38

В Defense Express раскрыли количество военных КНДР, которых готовят в Украине: данные разведки

18:36

Число 45 найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

18:35

В Украине ликвидируют МСЭК: Зеленский подписал важный указ

18:30

В Германии "немедленно запретили" все кактусы: в чем причина

18:17

Страшное нашествие: почему в доме много пауков

18:06

Скандалы с МСЭК: более 4 тысяч инвалидностей в Украине отменены, есть осужденные - СБУ

17:54

Скандальный американский продюсер смертельно болен редкой формой рака

17:44

Могут отравить: ветеринар назвал 5 продуктов, которые нельзя давать собакам

Реклама
17:37

Полетели головы: генпрокурор Андрей Костин внезапно подал в отставку

17:33

Могли быть вместе еще 20 лет назад: Кулеба и Павелецкая раскрыли детали романа

17:25

После объятий с Путиным: премьер Индии заговорил о мире в Украине

17:18

Ворвутся финансовые проблемы: что нельзя делать 23 октября - приметы

17:07

Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

17:03

Почему мутнеет консервация: где напортачили и что с этим делать

17:03

Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

17:01

КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

16:52

"Очень важный рубеж": ВСУ могут отступить из ключевого города на Востоке

16:38

Размещение "сил сдерживания" в Украине: во Франции сделали предложение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять