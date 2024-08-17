Делают несколько интересных движений: как понять что снится собаке - зоопсихолог

Зоопсихолог считает, что домашние животные, в частности собаки, могут мечтать и видеть сны о том, чтобы принести мячик или обняться с людьми на диване.

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Могут ли собаки видеть сны - как узнать, что снится собаке / Коллаж Главред, фото: pexels

Наблюдать за собакой во время сна очень трогательно, особенно когда она начинает дергать лапками или издает сонный лай. Этого достаточно, чтобы заставить любителей домашних животных задуматься, снится ли им уют на диване или игры в парке, сообщает Mirror.

Гарвардский клинический и эволюционный психолог, доктор Дейдра Барретт погрузилась в эту интересную тему в своем исследовании, имея целью выяснить, что может сниться собакам. Согласно ее выводам, вполне вероятно, что наши четвероногие друзья, как и люди, видят сны о том, что происходит ежедневно. Это говорит о том, что сны их любимых хозяев вполне возможны.

Доктор Барретт рассказала в интервью журналу People, что люди видят во сне те же самые вещи, которые интересуют их днем, хотя более визуально и менее логично.

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"Нет никаких оснований считать, что животные отличаются от нас. Поскольку собаки, как правило, чрезвычайно привязаны к своим хозяевам, вполне вероятно, что ваша собака мечтает о вашем лице, вашем запахе, о том, как она вас радует или раздражает", - отмечает она.

Доктор Барретт предполагает, что когда мы видим маленькие подергивания лап наших четвероногих членов семьи, они могут мечтать о спринте, тогда как одиночный лай может указывать на взаимодействие с другой собакой или человеком во сне. Она отмечает, что большинство животных переживают фазы сна, подобные человеческим, циклически меняя легкие, глубокие и быстрые состояния сна.

Эксперты считают, что, как и люди во время быстрого сна (быстрого движения глаз), собаки, вероятно, тоже видят сновидения. Человек погружается в быстрый сон примерно на 90 минуте, каждая фаза длится от пяти до 15 минут и с течением ночи становится все длиннее.

Доктор Барретт предполагает, что владельцы собак могут улучшить сон своих пушистых друзей, обеспечив им позитивный опыт в течение дня и безопасное, удобное место для ночного сна. Но когда речь идет о собачьих кошмарах, Американский клуб кинологов предостерегает от внезапного пробуждения любимца из-за потенциальной агрессивной реакции.

"Не все человеческие сны хорошие. Мы считаем, что собакам тоже могут сниться кошмары. Эти кошмары трудно смотреть [...] Как и некоторые люди, собаки могут агрессивно реагировать на человека, который их будит. Это может быть опасно, особенно для детей", - говорится в заявлении.

Лучший подход, по их советам, - позволить собаке проснуться самостоятельно, а затем предложить ей комфорт.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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