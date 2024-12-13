Будет сохранять тепло даже в сильные морозы: как выбрать идеальное термобелье - 3 правила

Перед тем, как покупать такой вид одежды, стоит знать, какой состав термобелья самый лучший и как отличить хорошее термобелье от обычного.

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Как выбрать термобелье/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

Как выбрать термобелье

На что обратить внимание при выборе термобелья

Термобелье актуально и зимой, и летом, ведь есть виды таких вещей, которые пригодятся в разное время года. Зимой для ношении каждый день можно выбрать термобелье, которое хорошо сохраняет тепло, вырабатываемое телом человека, а летом такое, которое защитит организм от перегрева в условиях высоких температур воздуха.

Также перед покупкой нужно обращать внимание на то, какая именно у вас цель - использовать термобелье как дополнительный слой одежды для утепления или одевать его во время активных занятий спортом. Ведь от этого будет зависеть вид такой одежды, материал и толщина ткани.

На YouTube-канале Terra Incognita Outdoor рассказали, как выбрать термобелье и на что обратить внимание при выборе термобелья.

"Сам термин "термобелье" у многих людей ассоциируется с чем-то теплым, с каким-то суперодеждой, который является панацеей от любых морозов, который можно надеть, и в нем хоть в открытый космос. Сразу скажу, что это не так. И в этой путанице виновато, наверное, именно название - термобелье. Вот только термобельем его назвали то ли наши люди, то ли маркетологи, но термин прижился. А вот если посмотреть на англоязычный вариант названия такого белья, то там термобелье термобельем никто не называет. Они называют его или base layer - базовый слой, или underwear - нижнее белье", - говорится в видео.

Термобелье является первым слоем одежды, который мы на себя надеваем. Такая одежда была всегда, а сегодня появились современные материалы и технологии, которые позволили сделать такое белье более функциональным.

Производители начали делать такое белье для разных задач. Соответственно, разное термобелье выполняет разные функции. Например, есть белье для активного движения (катание на лыжах, сноуборде и т.д.).

"Представьте: вы катаетесь на лыжах или сноуборде, то есть активно двигаетесь. Тело интенсивно вырабатывает влагу. Если на вас обычная хлопковая футболка, она тоже хорошо промокнет. Вы остановились или сели на подъемник - тело мокрое, футболка мокрая, на улице холодно. Вы можете заболеть или получить переохлаждение и т.д.", - отмечается в видео.

Но для этого есть специальное термобелье, изготовленное из специальных материалов, волокна которых, во-первых, плохо впитывают в себя влагу, а во-вторых, за счет особого плетения передают ее на поверхность ткани, откуда она быстро испаряется, простыми словами - отводит влагу от тела. Такое белье значительно быстрее высыхает, чем обычное хлопковое. В результате чего у нас тело сухое, белье сухое, и человек не мерзнет.

Второй случай, когда может понадобиться термобелье - если вы просто хотите одеться теплее зимой - на каждый день, для похода на работу или прогулки в парке. Для таких задач есть термобелье из материалов, которые лучше удерживают тепло.

"Подчеркиваю, что термобелье может только удерживать тепло, которое выделяет ваше тело, а не греть, как многие говорят", - отмечается в видео.

Также есть термобелье, в котором можно заниматься спортом летом - оно хорошо отводит влагу от тела.

На что обратить внимание при выборе термобелья

В видео рассказывается, на что стоит обратить особое внимание, выбирая термобелье.

1. Как термобелье "сидит" на теле

Если вы выбираете термобелье, например, для активных занятий спортом, то его нужно выбирать такого размера, чтобы оно прилегало к телу. Так оно будет лучше контактировать со всей поверхностью тела и отводить влагу на всех участках. Но при этом стоит обращать внимание на то, чтобы оно не давило.

Если же вы хотите приобрести термобелье как дополнительный теплоизоляционный слой одежды для ношения зимой на каждый день, то оно не обязательно должно плотно прилегать к телу.

Виды термобелья по материалу изготовления/ Инфографика: Главред

2. Вид термобелья выбирать в зависимости от назначения

Нужно выбирать термобелье, ориентируясь в первую очередь на то, для каких целей вы его покупаете. Например, комплекты для активных занятий спортом и для ежедневного ношения на работу зимой могут отличаться по материалу.

Так, термобелье, которое предназначено для ношения в зимнюю погоду, изготавливается из материалов, которые лучше удерживают тепло, например, из шерсти. Шерсть имеет отличные теплоизоляционные свойства, а еще хорошо отводит влагу и значительно быстрее высыхает, чем, например, хлопок.

"Для производства термобелья лучше всего подходит шерсть мериноса - это такой новозеландский баран. Он имеет особую шерсть, и кроме всех других ее свойств, она отличается тем, что она очень мягкая и приятная на ощупь. Одежда из такой шерсти совсем не кусается, как обычный шерстяной свитер. Такое белье не обязательно должно вас плотно облегать, его основная задача - быть комфортным и создавать дополнительный теплоизоляционный слой наряду со всеми остальными", - говорится в видео.

3. Какую толщину термобелья выбрать

Термобелье из одного и того же материала может быть разной толщины. Например, термобелье из шерсти мериноса может иметь 160 граммов на квадратный метр, 220 граммов или 260 граммов. Соответственно, чем больше материала на метр квадратный, тем вещь теплее.

"Итак, какой из этого всего можно сделать вывод. Термобелье особенное не тем, что оно "термо". Неизвестно, что некоторые люди представляют, когда хотят себе именно "ТЕРМОбелье". Термобелье особенное своими функциями. Поэтому когда мы выбираем себе термобелье, мы в первую очередь должны ответить себе на вопрос, для чего оно нам, какие функции мы хотим от него получить, и уже потом рассматривать, какие варианты предлагают производители для решения именно этих задач", - отмечается в видео.

Смотрите видео о том, как выбрать термобелье:

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