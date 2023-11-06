Почему от кофе хочется спать: есть только один простой способ избежать такого эффекта

Многих может удивлять, почему после чашки кофе вместо ожидаемого подъема сил нас накрывает желание лечь и вздремнуть. Этому есть логическое объяснение.

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Почему от кофе хочется спать/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Возникал ли у вас хотя бы раз вопрос, почему после кофе хочется спать? И испытывали ли вы такой эффект на себе? Хоть такое следствие употребления этого напитка может удивить, на самом деле этому есть логическое объяснение.

Давайте разбираться, почему кофе не бодрит, а наоборот – заставляет мечтать о теплой кроватке с мягкими подушкой и одеялом. Дело в том, что натуральные кофейные зерна содержат два основных алкалоида – кофеин и теобромин. О первом слышали практически все, ведь именно он отвечает за то, что этот напиток так бодрит. А вот о действии второго знает немного людей.

Когда вы пьете чашку кофе, сразу же начинает действовать кофеин. Его действие держится примерно 25 минут. В это время вы чувствуете прилив сил и бодрости. Кажется, что этой энергии хватит на долго, но на самом деле это не так.

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Уже через 25-30 минут начинает действовать теобромин, который дает совершенно противоположный кофеину эффект – организм будто "засыпает". Эта теоброминовая фаза действует примерно до часа, и в это время человеку приходится бороться с ощущением сонливости.

У многих может возникать вопрос, почему от растворимого кофе хочется спать. Дело в том, что в растворимом кофе может не быть кофеина, однако в нем точно есть теобромин.

Как правильно пить кофе, чтобы не хотелось спать

Но есть простой и очень эффективный способ, как и кофе выпить, и сонливости не чувствовать. Чтобы избежать такого неприятного "побочного эффекта" употребления кофе, будет достаточно после чашки этого напитка выпить еще стакан воды.

Итак, стоит учитывать, что кофе существенно влияет на сон. Кофеин очень сильно влияет на биологические часы, задерживая выработку гормона сна – мелатонина. Поэтому не рекомендуется пить кофе во второй половине дня и тем более не стоит этого делать вечером или непосредственно перед сном. А вот если выпить этот напиток утром через час после пробуждения и еще и запить стаканом воды, то это принесет бодрость.

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