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Лишь немногие смогут найти воздушный шар: головоломка для самых внимательных

Юрий Берендий
9 января 2024, 03:25
Кто-то спрятал воздушный шарик в этой головоломке. Сможете ли вы найти ее в рекордно короткие сроки? Проверьте свою наблюдательность.
Лишь немногие смогут найти воздушный шар: головоломка для самых внимательных
Сможете ли вы найти воздушный шарик за 6 секунд? / Коллаж Главред, фото: pixabay, Genial Guru

Головоломки - это проверенный способ улучшить настроение и дать мозгу столь необходимую передышку. Известно, что эти головоломки способствуют развитию нестандартного мышления и способностей к решению проблем, если их регулярно решать. Головоломки, такие как вишенка на торте, также доставляют массу удовольствия.

Эта головоломка заставит вас синхронизировать свои ощущения с мозгом. Решение этой головоломки можно найти в конце этой статьи. Но не переходите к решению прямо сейчас, пишет JagranJosh.

Лишь немногие смогут найти воздушный шар: головоломка для самых внимательных
Сможете ли вы найти воздушный шарик за 6 секунд? / Фото: Genial Guru

На изображении выше вы видите внутреннюю часть гостиной. Напротив большого окна, выходящего в сад, стоит диван, горшечные растения, столы и несколько подушек разной формы. Где-то на этой картине спрятан воздушный шарик. Сможете ли вы ее найти? В этой головоломке вам нужно найти воздушный шар за определенный период времени.

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У вас будет всего 6 секунд, чтобы найти спрятанный объект на картинке, поэтому не теряйте ни секунды своего времени.

Решение этой головоломки находится в конце статьи. Но не переходите сразу к развязке и не подглядывайте. Смотрите решение только после того, как ваши 6 секунд истекут.

Задача этой головоломки состояла в том, чтобы найти шарик в течение 6 секунд. Вот спрятанный объект:

Лишь немногие смогут найти воздушный шар: головоломка для самых внимательных
Правильный ответ / фото: Genial Guru

Мы надеемся, что вы получили удовольствие от решения этой головоломки.

Сможете ли вы обнаружить скрытую игровую карту в этой хитрой головоломке в течение 9 секунд?

Сможете ли вы обнаружить скрытого вора среди артистов пантомимы на этой оптической иллюзии? Это не так просто, как кажется. Проверьте свою внимательность.

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оптическая иллюзия головоломки
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