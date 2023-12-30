УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

Юрий Берендий
30 декабря 2023, 04:30
Сможете ли вы найти в этой оптической иллюзии скрытого вора среди артистов пантомимы? Это не так просто, как кажется. Проверьте вашу наблюдательность.
Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора
Сможете ли вы найти вора за 13 секунд? / Коллаж Главред, фото: Incrivel, ua.depositphotos.com

Головоломки - это причудливые изображения, созданные таким образом, чтобы обмануть наш мозг и заставить его думать, что никаких скрытых объектов/людей не существует. Эти головоломки созданы с простой целью - обмануть человеческий мозг и дать упражнение, чтобы отвлечься от монотонной рутины

Изображение, опубликованное Incrivel, призывает людей найти вора среди других художников пантомимы. Эта головоломка довольно увлекательна, так как вор прячется довольно ловко, сливаясь с окружающей средой.

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора
Сможете ли вы найти вора за 13 секунд? / фото: Incrivel

Главная задача, которая встает перед игроками, - найти спрятанного вора в течение 13 секунд. Сможете ли вы принять этот вызов и найти спрятанного человека за это время? Это будет настоящим испытанием ваших детективных способностей, пишет JagranJosh.

видео дня

Вы заметили вора? Присмотритесь повнимательнее, он прячется прямо перед вашими глазами.

Вот несколько советов, которые вам помогут. Увеличьте изображение и посмотрите на него под разными углами. Отбросьте все отвлекающие факторы и сосредоточьтесь на изображении. Обычно, эти пазлы требуют вашего полного внимания.

Ну что, вы нашли спрятанного вора? Поздравляем, если вы его нашли, вы стали настоящим мастером головоломок. Если вы не нашли вора - ничего страшного, даже лучшие мастера пазлов имели проблемы с поиском спрятанного человека на этой картинке. Если вы хотите попробовать еще раз, прокрутите назад и попробуйте найти самозванца без таймера.

Как только вы найдете вора, вы можете гордиться тем, что решили эту сложную головоломку. А вот и решение.

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора
Правильный ответ / фото: Incrivel

Разве эта головоломка не была интересной? Продолжайте пробовать свои навыки с различными оптическими иллюзиями, и вы обязательно станете настоящим мастером головоломок.

Также, предлагаем вам решить головоломку для самых внимательных. На картинке, где казалось, что изображено одинаковых панд, нужно обнаружить особое животное. Вам дается всего 7 секунд.

Кроме того, есть еще одна головоломка, в которой вам нужно найти цифру 257 за 10 секунд. Это оптическая иллюзия не очень сложная-цифра находится прямо перед вами, вам лишь нужно внимательно присмотреться к изображению.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

23:04 Украина
"Стремится уничтожить Украину": Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

"Стремится уничтожить Украину": Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

21:32 Украина
"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

21:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:30

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

03:43

Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя висить магниты на холодильник

03:05

Эксперт рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию

02:30

Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

01:28

У Украины может появиться новый спонсор: Жданов назвал страну

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
29 декабря, пятница
23:51

"Не испытывайте наши границы": Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ

23:46

В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

23:08

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ракетного удара РФ по Украине

23:04

Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

Реклама
22:59

Закружит - и сразу в омут с головой: три знака зодиака встретят любовь в январе

22:41

"На ковер": Польша отреагировала на нарушение воздушного пространства ракетой РФ

22:13

Перспективы безрадостны: британский эксперт рассказала, когда закончится война

21:32

"Стремится уничтожить Украину": Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

21:09

Ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаков того, что собака вот-вот нападет

21:07

Ефросинина показала себя до и после макияжа

21:00

"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

20:49

В Украине резко изменилась цена на автогаз: сколько стоит сейчас

20:49

Кабаева прижалась к чужому мужчине: фото попало в сеть

20:32

Копия Топалов: Тодоренко показала, как выглядит ее младший сын

20:04

Удар ВСУ привел к ликвидации большинства экипажа "Новочеркасска": названо число

Реклама
19:57

"Чем больше будем производить дома, тем устойчивее будет экономика", — министр экономики Юлия Свириденко

19:52

Как быстро заснуть за 2 минуты: мужчина поделился военным лайфхаком

19:48

Ивлееву официально судили за организацию "голой" вечеринки

19:37

Порывы ветра будут 36 м/с: синоптики предупреждают об опасности

19:36

В России идет откат к военному коммунизму: что это значитмнение

19:21

Мобилизация за рубежом: как Украина планирует привлечь к службе мужчин за границей - Мусиенко

19:10

Непростое время для Украины: в ВСУ озвучили планы на 2024 год

19:08

Лунный календарь 30 декабря 2023: критический день для людей со слабой психикой

19:05

Гражданам Украины поднимут зарплаты за работу в условиях интенсивных обстрелов

18:41

Повреждены более полусотни домов: в Смеле много пострадавших, среди них - ребенокФото

18:32

Зеленский внезапно приехал в Авдеевку

18:29

Чем заткнуть дырки от мышей: 3 лучших способа, которые не оставят грызунам ни единого шанса

18:25

Немецкий генерал высказался о "заморозке" войны и контрнаступлении ВСУ

18:17

Половина Москвы может остаться без света: эксперт назвал важное условие

18:14

Эктор Хименес-Браво восхитил Сеть фото с передовой с украинскими воинами

17:48

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:25

Куда нужно спать головой: как правильно поставить кровать по фен-шуй

17:24

"Людей много": Мусиенко высказался о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных

17:11

Непременно сбудется: как правильно загадать желание на Новый год на бумаге

17:05

"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

Реклама
16:51

Обратите внимание на новогодний стол: врач сказал, какие салаты самые вредные

16:48

Эти вещи должен знать каждый ребенок 6-ти лет: навыки, без которых не стоит идти в школу

16:42

Imagine Dragons помогли отстроить дом юному украинцу из разрушенного села

16:34

У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

16:27

Шмыгаль рассказал, будут ли вовремя выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году

16:04

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

15:59

Какие привычки дают заниженную самооценку: как не попасть в ловушкуВидео

15:49

То, как вы сжимаете кулак может рассказать о характере: узнайте свои темные стороны

15:34

Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком": Авраменко указал на ошибкуВидео

15:30

Игорная реформа в Украине: половина пути пройдено, но еще много работы реклама

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять