Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

Сможете ли вы найти в этой оптической иллюзии скрытого вора среди артистов пантомимы? Это не так просто, как кажется. Проверьте вашу наблюдательность.

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Сможете ли вы найти вора за 13 секунд? / Коллаж Главред, фото: Incrivel, ua.depositphotos.com

Головоломки - это причудливые изображения, созданные таким образом, чтобы обмануть наш мозг и заставить его думать, что никаких скрытых объектов/людей не существует. Эти головоломки созданы с простой целью - обмануть человеческий мозг и дать упражнение, чтобы отвлечься от монотонной рутины

Изображение, опубликованное Incrivel, призывает людей найти вора среди других художников пантомимы. Эта головоломка довольно увлекательна, так как вор прячется довольно ловко, сливаясь с окружающей средой.

Сможете ли вы найти вора за 13 секунд? / фото: Incrivel

Главная задача, которая встает перед игроками, - найти спрятанного вора в течение 13 секунд. Сможете ли вы принять этот вызов и найти спрятанного человека за это время? Это будет настоящим испытанием ваших детективных способностей, пишет JagranJosh.

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Вы заметили вора? Присмотритесь повнимательнее, он прячется прямо перед вашими глазами.

Вот несколько советов, которые вам помогут. Увеличьте изображение и посмотрите на него под разными углами. Отбросьте все отвлекающие факторы и сосредоточьтесь на изображении. Обычно, эти пазлы требуют вашего полного внимания.

Ну что, вы нашли спрятанного вора? Поздравляем, если вы его нашли, вы стали настоящим мастером головоломок. Если вы не нашли вора - ничего страшного, даже лучшие мастера пазлов имели проблемы с поиском спрятанного человека на этой картинке. Если вы хотите попробовать еще раз, прокрутите назад и попробуйте найти самозванца без таймера.

Как только вы найдете вора, вы можете гордиться тем, что решили эту сложную головоломку. А вот и решение.

Правильный ответ / фото: Incrivel

Разве эта головоломка не была интересной? Продолжайте пробовать свои навыки с различными оптическими иллюзиями, и вы обязательно станете настоящим мастером головоломок.

Также, предлагаем вам решить головоломку для самых внимательных. На картинке, где казалось, что изображено одинаковых панд, нужно обнаружить особое животное. Вам дается всего 7 секунд.

Кроме того, есть еще одна головоломка, в которой вам нужно найти цифру 257 за 10 секунд. Это оптическая иллюзия не очень сложная-цифра находится прямо перед вами, вам лишь нужно внимательно присмотреться к изображению.

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